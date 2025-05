Flamengo recebe taça do Super Mundial de Clubes da Fifa na Gávea e abre visitação para torcedores

O Flamengo recebe no início da próxima semana, nos dias 5 e 6 de maio, a inédita Taça do Super Mundial de Clubes Fifa 2025 no seu museu, na Gávea.

Durante esses dias, os torcedores terão a oportunidade de ver de perto o principal símbolo da maior competição de clubes do planeta. A taça ficará exposta em uma sala posicionada em frente ao espaço dedicado ao troféu e às memórias do título rubro-negro conquistado no Mundial de 1981.

A taça traz símbolos e imagens que contam a história do futebol, exibe o mapa do mundo e homenageia todos os 211 países filiados à Fifa. Outro destaque no troféu é a marcação que representa a posição dos planetas do sistema solar no momento da partida inaugural da competição, realizada em 13 de junho de 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Além da exposição da teça do Super Mundial, o evento contará com a presença dos mascotes Binho e Urubão. Os visitantes ainda terão experiências imersivas disponíveis na visita ao Museu Flamengo e cobertura fotográfica personalizada por reconhecimento facial.

Na segunda-feira, o evento será aberto ao público das 11h30 (de Brasília) às 20h. Já na terça, começa às 9h e vai até 20h. Sócios do clube não pagam ingresso e sócios-torcedores podem resgatar experiências para reservar horário gratuitamente. Os que não tiverem pontos disponíveis pagam meia entrada.

Para isso, basta selecionar a opção "Sócio-torcedor Flamengo" na lista de categorias no site https://museuflamengo.eleventickets.com/pt/produto/museu-flamengo a partir do dia 30/04. O agendamento de visitas para o público geral inicia no dia 01/05.