Flamengo poupa Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi contra Botafogo-PB

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís decidiu poupar titulares para a partida contra o Botafogo-PB, amanhã, às 20h, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Ficaram no Rio de Janeiro Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi. O lateral esquerdo Alex Sandro segue em recuperação da lesão na coxa e continua fora.

Filipe Luís deverá dar oportunidade a jogadores com menos minutagens, casos de Matheus Gonçalves, João Victor, Varela, além do goleiro Matheus Cunha.

O Flamengo retornará ao Rio de Janeiro após a partida. Em seguida, treinará sexta e sábado de manhã no Ninho do Urubu e, na parte da tarde, viajará para Belo Horizonte, onde no domingo enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os relacionados contra o Botafogo-PB