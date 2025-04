Finalização ou encenação? Jack Della Maddalena apaga campeão de jiu-jitsu; veja

Faltando poucos dias para sua primeira disputa de cinturão no UFC, Jack Della Maddalena chamou a atenção fora do octógono. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o australiano aparece aplicando um estrangulamento no campeão mundial de jiu-jitsu Craig Jones, que chega a apagar durante um treino. A cena viralizou rapidamente e dividiu opiniões entre os fãs: teria sido uma finalização legítima ou apenas uma encenação (clique aqui ou veja o vídeo abaixo)?

O registro foi publicado no Instagram do próprio Jones, que adotou um tom bem-humorado nos comentários. "Hora de me aposentar. Queria que fosse uma piada. Eu sou a piada", escreveu o grappler, conhecido por seu estilo irreverente nas redes. A postagem alimentou a desconfiança de parte do público, que questionou a autenticidade do vídeo e levantou a hipótese de que tudo não passou de uma brincadeira.

Della Maddalena, que enfrentará Belal Muhammad na luta principal do UFC 315, em 10 de maio, em Montreal (CAN), é conhecido por seu boxe afiado, mas tem reforçado o treinamento de solo durante o camp. A finalização sobre Jones, ainda que envolta em dúvidas, soa como uma resposta às críticas sobre sua suposta limitação no grappling - especialmente diante de um adversário como Muhammad, reconhecido pelo domínio no wrestling.

Com uma sequência de 17 vitórias consecutivas, o meio-médio australiano chega embalado ao maior desafio de sua trajetória. Seu triunfo mais recente foi contra o brasileiro Gilbert "Durinho" Burns, múltiplo campeão mundial de jiu-jitsu, vencido por nocaute em uma virada impressionante no fim do terceiro round.

Treino com campeões

Além da parceria com Craig Jones, Della Maddalena também conta com o apoio de outro destaque do MMA australiano: Alexander Volkanovski. O campeão peso-pena (66 kg) do UFC, que recentemente reconquistou o título da divisão, tem sido uma das principais referências nos treinos do compatriota. A colaboração entre os dois reforça a preparação de JDM, que busca chegar ao UFC 315 pronto para atuar em alto nível em todas as áreas do jogo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por The Mac Life (@themaclifeofficial)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok