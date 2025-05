Felipe Anderson valoriza vantagem do Palmeiras na Copa do Brasil, mas pede "pés no chão"

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil, em jogo disputado na Arena Castelão. O meia-atacante Felipe Anderson, titular no confronto, valorizou o primeiro passo da equipe na competição, mas pediu pés no chão de olho no jogo da volta.

"Temos que valorizar esse primeiro passo dado aqui. Vínhamos acompanhando a equipe deles, estudamos e vimos que era uma equipe muito difícil de enfrentar aqui. Uma equipe muito qualificada, com ótimos jogadores, vem fazendo um trabalho incrível. Mas, nós também temos um trabalho muito sólido sendo feito. Os resultados têm comprovado isso, disse em entrevista ao Amazon Prime.

O Verdão quebrou uma sequência de oito meses do Vozão sem perder em casa e chegou ao sexto triunfo consecutivo como visitante graças ao gol de Gustavo Gómez aos 34 minutos do primeiro tempo. Palmeiras e Ceará voltam a se enfrentar no jogo de volta no dia 22 de maio, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília).

"É valorizar cada passo. Queremos sempre jogar cada vez melhor, encaixar os jogadores que chegaram. Com a vitória e mais simples de trabalhar. Valorizar esse primeiro passo, mas sabemos que eles têm equipe forte e o jogo de volta vai ser difícil e temos que manter os pés no chão, mas foi um bom resultado", seguiu.

Felipe Anderson, por fim, valorizou também a sua sequência no time de Abel Ferreira. O atleta demorou um tempo para se firmar na equipe, mas nesta temporada, tem dado resposta dentro de campo e chegou à 15ª partida no ano, a oitava como titular.

"Sempre alternei nas minhas chegadas em clubes entre momentos bons e outro menos. Mas meu foco é trabalhar, e estar à disposição da comissão, do clube, para poder dar eu melhor. Cada vez mais tenho me sentido mais confiante. isso é importante, quero contribuir muito para a equipe e e que as vitorias possam fluir cada vez mais", finalizou.

Antes de voltar a pensar na Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Vasco no domingo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas, no Mané Garrincha, em Brasília.