Fãs de Lady Gaga 'enquadram' torcedor folclórico do Vasco em Copacabana

Do UOL, no Rio de Janeiro

Torcedor folclórico do Vasco e sempre munido com seus inseparáveis cartazes de papelão, Caíque "Fé" se juntou aos populares em frente ao Copacabana Palace para recepcionar Lady Gaga, mas alguns fãs da cantora não gostaram da presença do vascaíno.

Enquadrado

Caíque esteve na porta do luxuoso hotel da Zona Sul, na tarde de hoje, com uma mensagem para a estrela norte-americana: "Welcome, Lady Gaga (Bem-vinda, Lady Gaga)".

Porém, o adereço famoso em São Januário e no Maracanã não agradou a todos os presentes. Alguns fãs da cantora alegaram que o cartaz estava atrapalhando a visibilidade e deram um enquadro no cruzmaltino.

Uma jovem questionou o fanatismo de Caíque pela cantora: "Amigo, por um acaso você é fã da Lady Gaga? Então guarda esse negócio aí e respeita os fãs dela".

O torcedor folclórico retrucou, perguntando se ela o conhecia, o que não gerou uma resposta positiva. Em seguida os ânimos se acalmaram e Caíque permaneceu no local, viralizando nas transmissões ao vivo das TV's.

Simplesmente CAÍQUE FÉ cantando Lady Gaga pic.twitter.com/IJ8mBTg0su -- Pedro Sobreiro (@pedro_sobreiro) April 30, 2025

Quem é Caíque Fé?

Caíque Fé durante velório do ídolo vascaíno Roberto Dinamite Imagem: Bruno Braz/UOL

Caíque é um dos torcedores mais simbólicos do Vasco da Gama. Sua primeira aparição relevante aconteceu no título da Copa Mercosul de 2000, no antigo estádio Parque Antárctica, em São Paulo, quando o Cruzmaltino emplacou a virada histórica por 4 a 3 sobre o Palmeiras.

Naquela ocasião ele chamou a atenção das câmeras da TV Globo com dois adereços que seriam sua marca registrada: o cartaz de papelão e as folhas de arruda, que possuem fama de gerar sorte.

Caíque é figura carimbada não só nos jogos do Vasco como também nos grandes eventos do Rio de Janeiro. Ele é mais um dos conhecidos "papagaios de piratas" das emissoras de televisão, algo que é quase que uma "tradição" em reportagens na capital carioca.

Em 2021, o Vasco criou uma camisa com a imagem de Caíque. Parte da renda foi revertida para o próprio torcedor, que é morador da Baixada Fluminense (RJ).