Facundo Torres vive longa sequência como titular e embala no Palmeiras

Facundo Torres, atacante do Palmeiras, atravessa um longo período como titular nesta temporada. O uruguaio vive uma sequência de 17 duelos no 11 inicial de Abel Ferreira e a tendência é que comece o confronto contra o Ceará. A série começou no confronto contra a Inter de Limeira, no dia 13 de fevereiro, pelo Paulistão.

No duelo da Copa do Brasil, aliás, o jogador mira confirmar seu bom momento recente. Nos últimos cinco duelos, Facundo Torres participou de cinco gols do Verdão. São três passes para tento, além de ir às redes em outras duas oportunidades.

A sequência de atuações postiva começou na terceira rodada do Brasileirão contra o Corinthians, na vitória por 2 a 0. Na ocasião, Facundo Torres deu uma assistência para Emi Martínez inaugurar o marcador.

Próxima parada: Big Castle! A preparação pros 90 minutos de amanhã tá finalizada!

Nas partidas seguintes, diante de Internacional (1 a 0) e Fortaleza (2 a 1), ele deixou um gol. Contra o Bolívar, no triunfo de 3 a 3 pela Libertadores, Facundo Torres deu duas assistências.

Agora, o Palmeiras, de Facundo Torres, virou a chave após queda de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, no último domingo, e passou a focar em sua estreia na Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Ceará, na noite de quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.