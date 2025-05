Evangelista destaca entrega do Palmeiras após vitória no Castelão: "Todo mundo está preparado"

O meio-campista Lucas Evangelista voltou a ter chance como titular no Palmeiras nesta quarta-feira e ajudou o clube na conquista da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Gustavo Gómez anotou o gol no Castelão que deu a vantagem ao Verdão. Evangelista exaltou a entrega do elenco e comentou sobre sua fase.

"Eu acho que a gente tem que valorizar o esforço de todo mundo, quem começou a partida, quem entrou para ajudar depois. Acho que no intervalo também o pessoal que não entrou deu muita força, deu muito apoio. Isso é importante. A gente sabe que não acabou, mas é importante sair daqui com resultado positivo", disse ao Amazon Prime.

"Com o barulho da torcida que é até um pouco difícil de de comunicar, mas o Abel, a comissão toda toca muito nessa tecla, que ajuda muito a comunicação, a troca. Então, a gente está melhorando nesse aspecto também. Acho que isso foi uma das coisas que que ajudou na partida, mas o principal foi a entrega de todo mundo", seguiu.

Evangelista chegou ao Palmeiras depois do Campeonato Paulista e logo beliscou sua vaga no time titular, engatando uma sequência de três jogos. Contudo, no dia 6 de abril, o meia sofreu um trauma na coxa direita e foi desfalque por cerca de 15 dias.

Ele voltou a ser relacionado no jogo contra o Fortaleza, mas permaneceu no banco de reservas. Depois, entrou no decorrer dos jogos contra Bolívar e Bahia. Já diante do Ceará, nesta quarta, começou entre os 11 iniciais e disputou os 90 minutos.

"Eu estou me sentindo muito bem, me sentindo em casa. Mas, uma coisa que eu gostei muito daqui desde que eu cheguei é que não tem vaidade de quem é titular, quem é reserva. Acho que não tem isso. Todo mundo está com o mesmo intuito de ajudar o Palmeiras, se for cinco ou 90 minutos. Então, todo mundo está preparado. O ano é muito longo, tem muito jogo. Então, é isso, não tem titular, não tem reserva, está todo mundo em prol da vitória do Palmeiras", finalizou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Vasco pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.