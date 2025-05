Especulado na Seleção Brasileira, Abel reforça compromisso com o Palmeiras: "Foco total e absoluto"

A Seleção Brasileira ainda não definiu o técnico que irá assumir o cargo deixado por Dorival Júnior, hoje no Corinthians, há um mês. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tem sido um dos especulados para a vaga. O treinador palmeirense, porém, despistou sobre a possibilidade e reforçou seu compromisso com o clube depois da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará nesta quarta-feira.

"Eu acho que já disse isso publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que gosto muito: 'ordem e progresso'. Já estou aqui há cinco anos e é algo que me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso é isso que fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas tenho contrato com o clube. Meu foco é total e absoluto com os meus jogadores. Meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras", disse Abel.

Essa tem sido uma pergunta recorrente para o treinador. Ele, inclusive, já havia falado sobre o assunto poucos dias após a saída de Dorival e fez um discurso semelhante ao da presidente Leila Pereira, dias antes, revelando que não havia contato formal da CBF com o Verdão para a contratação do treinador.

A CBF chegou a ficar próxima da contratação de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que não vive sua melhor fase no comando do time espanhol. Contudo, a negociação esfriou devido ao impasse da rescisão do italiano com o clube merengue.

Ancelotti tem vínculo com o Real até junho de 2026 e desejava receber a verba rescisória por seu último ano de contrato. Já a diretoria do clube entendia que, ao liberá-lo de forma antecipada para assumir a Seleção, não precisaria pagar o valor correspondente ao último ano de compromisso.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde outubro de 2020 e conquistou dez títulos pelo clube. O português tem contrato vigente até o final de 2025. Contudo, o clube tem o desejo de renovar o vínculo até 2027, quando termina o segundo mandato da atual presidente.