Entenda como o Santos 'driblou' Caixinha para publicar rescisão e liberar Cleber Xavier

O Santos registrou a rescisão de Pedro Caixinha no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde da última terça-feira. O clube, no entanto, ainda não entrou em um acordo para o pagamento da multa do português, que se surpreendeu ao ver seu nome no sistema.

Para publicar a saída do treinador, a diretoria santista informou à entidade brasileira que o caso está no âmbito judicial. Assim, o Peixe está livre para fazer a movimentação.

O Alvinegro Praiano tinha pressa para registrar a rescisão. Conforme o parágrafo 5 do Capítulo VII do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, um clube só pode inscrever um novo técnico após "diligenciar a publicação da rescisão contratual no BID".

"§5º - Em caso de desligamento de treinador de futebol registrado pelo clube no SNR, tal clube deve diligenciar a publicação da respectiva rescisão contratual no BID antes de registrar o contrato de trabalho com o treinador de futebol substituto", diz o documento.

Ou seja, com a oficialização da saída de Caixinha, o Santos tem o caminho aberto para inscrever Cleber Xavier, recém anunciado como técnico do time da Vila Belmiro.

Ele precisa ser cadastrado até às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira para estrear diante do CRB, na quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O embate será na Vila Belmiro, às 18 horas.

Caixinha e sua comissão foram demitidos no dia 14 de abril. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Novela portuguesa



O Santos ainda não chegou a um acordo com Caixinha para pagar a rescisão contratual. O comandante português não gostou da oferta da diretoria santista.

O Peixe propôs depositar os cerca de R$ 15 milhões ao longo de três anos. O ex-treinador da equipe, porém, recusou esta oferta. Ele quer receber até o começo do maio.

As partes ainda negociam. Mas, caso não haja nenhum entendimento, Caixinha deve ir à Justiça.