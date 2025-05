Em nona final de Superliga, Bruninho enfrentará o amigo Lucão

Em sua nona decisão de Superliga na carreira, o experiente levantador Bruninho terá a oportunidade de enfrentar o amigo Lucão no confronto entre Vôlei Renata e Sada/Cruzeiro. O duelo está marcado para as 10 horas (de Brasília) deste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Lucão e Bruninho atuaram lado a lado pela primeira vez na Seleção Brasileira juvenil, em 2005. Desde então, defenderam juntos Florianópolis, Taubaté, RJX e Modena, além da Seleção principal, pela qual foram campeões olímpicos e mundiais. Desta vez, porém, estarão em lados opostos da quadra.

"A gente se conhece muito bem. Foram anos jogando e treinando juntos. Ele sabe das minhas características, de como eu me movo dentro da quadra, o que gosto de fazer e, ao mesmo tempo, também sei dessas características dele. Vai ser um jogo de xadrez entre nós. Tem muitos outros fatores também: são duas equipes realmente fortes, estatísticos que estudam muito dos dois lados e, no vôlei, esses detalhes são muito grandes, mas é claro que esse conhecimento que temos vai servir muito na hora", disse Bruninho.

"De alguma maneira, isso é bom e ruim ao mesmo tempo para os dois. Vamos ver quem vai conseguir tirar o melhor proveito, depende de outros fatores também. Sempre quando jogo contra grandes amigos, evito ficar falando com eles durante a partida. Procuro sempre ficar muito focado para não perder a concentração, mas, com certeza, antes ou depois do jogo a gente vai se encontrar", completou.

Com uma extensa lista de conquistas em mais de 20 anos de carreira, Bruninho vive uma temporada intensa pelo Campinas, conquistando um título pela primeira vez na cidade em que começou a jogar , o Campeonato Paulista. Na última semana, o levantador ajudou o time a se classificar para a final da Superliga pela segunda vez consecutiva.

"Tudo que eu estou vivendo nessa temporada tem sido muito especial e mágico. São 20 anos rodando mundo afora, muitos anos na Itália, alguns aqui no Brasil e poder voltar para onde eu praticamente comecei a minha carreira. Sabia desse grande objetivo do projeto Vôlei Renata. Sou movido a desafios e vir pra cá com certeza me motivou demais. Conquistar o título do Paulista já foi muito especial e ir para mais uma final de Superliga é muito bom. O que a gente viveu nesse mês de abril nas quartas e na semi foi algo que, só de pensar já arrepia. As emoções que a gente passou aqui no Taquaral foram incríveis", disse o levantador, em busca de mais um título.