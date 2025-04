Em Curitiba, Vasco encerra preparação para o duelo contra o Operário-PR pela Copa do Brasil

O Vasco encerrou, na manhã desta quarta-feira, em Curitiba, sua preparação para o duelo contra o Operário-PR, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Germano Kruger.

Esse foi o último treino do Vasco antes de seguir viagem para Ponta Grossa, no Paraná. A delegação da equipe já estava em Curitiba desde a última terça-feira.

Para o duelo, o técnico interino Felipe não poderá contar com Maurício Lemos e Dimitri Payet. O zagueiro intensificou as atividades de recuperação, conciliando com trabalhos no campo. O meio-campista, por sua vez, já realiza condicionamento físico e corridas no gramado.

Antes de seguir viagem rumo a Ponta Grossa, o elenco vascaíno realizou um treino na manhã desta quarta-feira (30) em Curitiba para encerrar a preparação visando o jogo da Copa do Brasil ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/ccuJQVaxSl ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 30, 2025

Por outro lado, o Vasco vai poder contar com os reforços do lateral esquerdo Lucas Piton e do meia Adson, que foram poupados da partida contra o Cruzeiro, no último domingo. Além disso, o volante Tchê Tchê também voltou a ser relacionado depois de perder os últimos quatro jogos da equipe para cuidar de problemas pessoais.

O Vasco disputou as duas primeiras rodadas da Copa do Brasil e eliminou o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu, ambos por 3 a 0.

A partida de volta acontece no dia 20 de maio, às 19 horas, terça-feira, em São Januário.