Em alta, Marcos Antônio conta com campanha interna para seguir no São Paulo

Marcos Antônio está em alta no São Paulo. Formando a dupla de volantes titular ao lado de Alisson, o jogador tem caído nas graças da torcida e ganhado o respeito do elenco e da comissão técnica, mas possui contrato por empréstimo com o Tricolor somente até junho deste ano. Por isso, a campanha pela sua permanência já começou internamente.

Marcos Antônio foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, nesta terça-feira, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía comentou sobre a possível saída do atleta.

"Sou otimista. Acho que vai fechar a situação e seguir conosco. Gosto de desfrutá-lo, porque acho que está em um grande nível. Ele e o Alisson estão em grande nível. São responsáveis por grande parte do futebol que jogamos hoje. Com os inconvenientes que foram acontecendo, fomos encontrando soluções", comentou Zubeldía.

"Ninguém imaginava uma dupla de volantes formada por Alisson e Marcos Antônio. Os dois deram um volume de futebol importante. Acho que ele vai ficar aqui, mas não sou eu quem maneja a situação. Tudo de positivo que acontece com o Marcos, ele é o responsável. O momento de Marcos é de responsabilidade dele. Sempre foi um bom companheiro, respeitou quem jogava de titular e demonstrou que poderia aportar à equipe. Responsabilidade absoluta de Marcos Antônio", completou o treinador são-paulino.

O principal parceiro de Marcos Antônio dentro de campo, Alisson, também está na torcida para que ele siga no São Paulo ao fim de seu contrato por empréstimo. Com um calendário apertado e tendo de se dividir entre três competições, o Tricolor precisará de muito mais que somente 11 bons jogadores.

"Marcos Antônio é um jogador de muita qualidade, já se adaptou aqui por ter vivido muito tempo fora. Acaba que quando você volta para o Brasil é totalmente diferente, ainda mais jogando três vezes em dez dias. Ficamos felizes pelo crescimento dele, feliz pela parceria com ele, é até uma função nova para mim jogar de primeiro volante. Esperamos que ele possa ficar com a gente, porque é um jogador muito importante para a gente", afirmou Alisson.

Marcos Antônio pertence à Lazio, da Itália, e tem a opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões). Como o São Paulo atravessa uma grave crise financeira, não é garantido que o clube fará esse investimento para passar a contar com o volante em definitivo.