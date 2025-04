Dudu é reintegrado aos treinos do Cruzeiro após rumores de saída do clube

O atacante Dudu voltou à rotina de treinamentos do Cruzeiro após reunião entre o atleta, seu staff e a diretoria do clube nesta quarta-feira. O principal objetivo da reunião era definir o futuro do ex-Palmeiras, que tinha sido barrado das atividades junto ao elenco pelo técnico Leonardo Jardim. A informação foi divulgada inicialmente pela Band.

Em meio à indefinição sobre uma possível saída do clube mineiro, Dudu agora volta a ficar à disposição do treinador português para atuar. No entanto, o atacante não deve entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Vila Nova, pois terá que reconquistar a confiança do comandante.

Dudu tinha sido barrado do confronto diante do Vasco, no último domingo. De acordo com o Cruzeiro, esta teria sido uma opção técnica, porém, coincidentemente, o atleta deu uma declaração polêmica na última quinta-feira, após o duelo contra o Palestino pela Sul-Americana.

Durante o mês de abril, o atacante perdeu a titularidade no Cabuloso e chegou a ficar três jogos seguidos fora dos onze iniciais. Em entrevista na zona mista após a partida pelo torneio continental, Dudu contestou a decisão de Leonardo Jardim de colocá-lo no banco de reservas. "A gente respeita a opinião, mas não entendi a decisão do professor", afirmou.

Contratado no início desta temporada pela Raposa, o atacante tem contrato com a equipe até 2027 e, até o momento, acumula 17 jogos e dois gols.

O jogador está à disposição para enfrentar o Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.