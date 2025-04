Dorival vê "pequeno desequilíbrio" no Corinthians e mira 'recuperar' atletas: "Você não pode desistir"

Na última terça-feira, o técnico Dorival Júnior foi devidamente apresentado como novo técnico do Corinthians. A chegada do treinador foi oficializada na segunda-feira, e o ex-comandante da Seleção Brasileira assinou contrato com o Timão até o final de 2026.

Antes mesmo de ser anunciado, Dorival esteve presente no Maracanã e assistiu à derrota do Corinthians para o Flamengo, por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão foi totalmente dominado pelo rival. O técnico evitou tirar conclusões precipitadas, mas deixou claro que há pontos a serem corrigidos.

"Se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados setoriais, individuais. O que existe é um pequeno desequilibro após a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes foge até daquilo que busca o treinador. É muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, alcançar os resultados, e logo na sequência, você tem uma caída natural", explicou Dorival.

"Até porque estamos dentro de um campeonato em que, só esse mês, jogaremos dez partidas. A cada dois dias é meio, o Corinthians, como as outras equipes, estará em campo. Com isso, as dificuldades serão grandes. A mesma equipe que, de repente, sofreu um revés no início da semana, pode estar, ao final desta, tendo resultados diferentes. Esse é o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos nos recuperar rapidamente desse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante", complementou o novo técnico alvinegro.

Alguns jogadores do elenco corintiano não vivem grande momento no clube. Félix Torres, por exemplo, é um deles. O zagueiro fez um grande início de temporada, mas sofreu uma queda de rendimento e não tem justificado a titularidade. Ainda foi expulso no jogo contra o Racing-URU, que o Timão venceu apesar das desvantagem numérica.

Outros exemplos também poderiam ser citados, mas fato é que o técnico Dorival Júnior tem como um de seus principais objetivos recuperar o futebol apresentado dos atletas em má fase. O treinador do Timão também vê o uso da base como uma opção bastante forte.

"Eu acho que primeiro temos que dar tempo para conhecer tudo aquilo que está em sua volta. Segundo, pode ser que tenha um treinador que goste mais de lançar atletas, mas eu não vejo. Até porque eu sempre valorizei muito os trabalhos de base das equipes que estive à frente. Sempre procurei usá-los, desde que tivessem condições e possibilidades para lançá-los. Eu confio muito nesse tipo de trabalho, porque acredito muito nessa mentalidade que o atleta formado dentro da casa nos dá uma resposta quase imediata. Mas temos que também pensar por outro lado. Houve um investimento na maioria desses jogadores, de repente uma adaptação um pouco diferente. As contestações acontecem, mas você não pode desistir rapidamente de um atleta. A obrigação de uma comissão de um treinador é tentar acreditar a todo momento. No primeiro instante, é natural que a obrigação de uma comissão técnica seja buscar uma recuperação daqueles que não estão vivendo um grande momento", avaliou Dorival.

Por fim, Dorival também analisou o momento defensivo do Corinthians. Nas últimas cinco partidas, foram nove gols sofridos. Ao todo, o Timão foi vazado 40 vezes em 29 jogos disputados nesta temporada. A defesa, independente das peças postadas, já se mostrou instável.

"Não é só a parte defensiva. É uma equipe, e a marcação começa do primeiro homem de ataque, assim como o ataque começa do nosso goleiro e da linha de zaga. Temos que ter esse equilíbrio. Sabemos que quando estamos tomando gols, alguma coisa está acontecendo, provocando ou proporcionando uma situação dessa aos adversários. Temos que preparar situações para fazer. Vamos tentar uma organização rápida do nosso sistema, buscar uma compactação. Não é do dia para a noite, é um trabalho moroso, demanda um pouco de tempo, mas vamos encontrar um caminho, pode ter certeza", comentou.

Garro e Coronado jogando juntos? O que pensa Dorival

Ainda sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Corinthians encontrou uma forma de jogar que encantou a Fiel Torcida: o sistema 4-4-2 no formato losango. Carrillo, Raniele e Martínez eram os meio-campistas, com Garro municiando Memphis e Yuri Alberto.

Dorival, então, deu a entender que pode manter o esquema do losango no Corinthians. No entanto, o treinador terá que encontrar soluções, uma vez que Rodrigo Garro ainda não está à disposição. O meia se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, mas deve evoluir no tratamento na próxima semana.

"Acho que ninguém usou tanto o losango como eu fiz em algumas equipes atrás. Gosto muito esse sistema, acho que é altamente produtivo. Quando digo tentar encontrar, é natural que eu busque naqueles que estejam de imediato dentro do nosso grupo, que de repente tenha uma oportunidade e, com ela, possa estar ocupando esse espaço. O Garro vinha fazendo um trabalho de altíssimo nível, é diferenciado, acompanhei alguns jogos dele e sei o quanto esse rapaz vinha acrescentando a essa equipe. Ficamos na expectativa de um retorno rápido, mas acreditando que, dentro do nosso elenco, possamos um jogador que esteja buscando esse espaço", apontou Dorival.

O Timão finalizou a preparação para a estreia na Copa do Brasil! ?? Amanhã tem Corinthians no jogo de ida da 3ª fase da competição. ??? ? Novorizontino

? 21h30 (horário de Brasília)

?? Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Mk0NN1fCMY ? Corinthians (@Corinthians) April 29, 2025

A possibilidade de Garro e Coronado jogarem juntos, desse modo, voltou a ser pauta no Corinthians. O ex-treinador Ramón Díaz pouco utilizava os dois meias no 11 inicial. Entretanto, Dorival não descartou que os dois possam atuar lado a lado no meio-campo corintiano.

O treinador, inclusive, já resolveu uma situação parecida. Em sua chegada ao Flamengo, em junho de 2022, muitos chegaram a dizer que Pedro e Gabigol não poderiam jogar juntos. Dorival Júnior, por sua vez, encontrou uma forma de extrair o melhor do futebol de ambos lado a lado.

"Eu passei por isso no Flamengo também. Tinham dois jogadores que não tinham jogado juntos com três, quatro treinadores. Eu respeito muito as posições que são tomadas, mas procuro nunca definir uma situação, porque acho que os jogadores podem encontrar um caminho e você pode provocar um caminho que faz com que eles encontrem uma solução. Acredito nisso. Respeito muito a posição, principalmente tomada em razão de tudo que ele observou. Ramón é uma pessoa que tem credenciais para pode ser posicionar. É uma situação que respeito, mas sempre acredito que, de repente, tendo jogadores de nível, de qualidade, você possa encontrar caminhos e soluções", finalizou o comandante.

Devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Dorival Júnior estreará no comando do Corinthians já nesta quarta-feira. O Timão visita o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.