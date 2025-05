Dorival Jr. escala time alternativo do Corinthians para estreia na Copa do Brasil; veja escalações

A primeira escalação de Dorival Júnior no comando do Corinthians está no ar. Com alterações na zaga, no meio-campo e também no ataque, o Timão terá um time alternativo para o duelo desta quarta-feira contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Dorival Jr. foi 'obrigado' a promover uma mudança na zaga, já que Gustavo Henrique foi poupado e não viajou junto do elenco. Assim, o Alvinegro terá uma zaga formada por André Ramalho e Cacá. O meio-campo é completamente reserva e será formado por Alex Santana, Charles e Maycon.

Breno Bidon fará a função de um meia mais avançado. Já no ataque, Yuri Alberto também foi poupado e começa no banco de reservas. A dupla titular, portanto, será Héctor Hernández e Talles Magno.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Alex Santana, Charles e Breno Bidon; Talles Magno e Héctor Hernández.

Além de Gustavo Henrique, o Corinthians tem outros dois desfalques. São eles: Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Memphis Depay (traumas no pé e na perna direita).

Do outro lado, o Novorizontino terá praticamente o mesmo 11 inicial em relação do jogo do último fim de semana, contra o Athletico-PR. A única mudança é a entrada de Pablo Dyego no lugar de Robson no ataque.

O Novorizontino está escalado com: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Waguininho, Matheus Frizzo e Pablo Dyego.

O técnico Umberto Louzer terá as baixas dos atletas Robson, Renato Palm, Vitinho, César Martins e Airton Moisés, que seguem entregues ao departamento médico.

Novorizontino e Corinthians se enfrentam logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Wilton Pereira Sampaio (GO) apitará o confronto, auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e André Luiz Severo (GO). O VAR ficará sob responsabilidade de Adriano de Assis Miranda (SP).