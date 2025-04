Dorival estreia pelo Corinthians na Copa do Brasil com desafio de dar padrão a um time instável

Dorival Júnior estreia no comando do Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, quando o time do Parque São Jorge enfrenta o Novorizontino, fora de casa, no primeiro jogo do confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador de 63 anos chega com a missão de dar um padrão a um time cuja instabilidade colocou uma pulga atrás da orelha do torcedor sobre o que esperar em 2025, e motivou a saída de Ramón Díaz apesar do título Paulista.

Apesar de não ter conseguido desenvolver um trabalho convincente na seleção brasileira, Dorival é certamente um dos melhores treinadores do País. Em seus dois últimos trabalhos em clubes, levou o São Paulo à conquista inédita da Copa do Brasil, em 2023. Um ano antes, faturou o mesmo título com o Flamengo, além da Libertadores. Assim, é possível dizer que a escolha da diretoria corintiana foi acertada.

A primeira tarefa de Dorival será fazer a defesa do Corinthians parar de ser vazada. São 33 gols sofridos em 29 partidas na temporada. No domingo, o treinador acompanhou a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, em um camarote do Maracanã, e pôde ter uma melhor noção do que precisa ser corrigido. A dupla de zaga corintiana já passou por diversas alterações no ano. Gustavo Henrique é o único com status de titular, enquanto André Ramalho recentemente voltou a ganhar a vaga de Félix Torres.

Para além do resultado constrangedor, a goleada para o Flamengo escancarou a dificuldade de o Corinthians manter uma regularidade nas apresentações. Há apenas três rodadas, ainda sob o comando de Ramón, o time deu show na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco.

É necessário dizer que a equipe cruzmaltina levou a campo um time mesclando titulares e reservas, mas o torcedor corintiano viu o clube ser campeão Estadual com a melhor campanha e vencendo o Palmeiras na casa do rival. Por outro lado, o Corinthians caiu na Libertadores ainda na fase preliminar, tendo dificuldade para competir com adversários de investimento muito inferiores.

Associado quase sempre a uma filosofia de jogo pragmática, Dorival pode fazer o 'arroz com feijão' ser o seu trunfo no Corinthians. Acertar os movimentos da defesa pode ser um grande passo para a estabilidade do time. Isso porque a formação consagrada por Ramón Díaz, com três volantes e Rodrigo Garro na armação, com Memphis e Yuri Alberto na frente, lembra bastante ao sistema utilizado no Flamengo, quando ele conseguiu fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos. Em 41 partidas, aquele time marcou incríveis 77 gols.

Além das quatro linhas, Dorival terá a missão de manter um legado importante de Ramón: impedir que a política do clube, em ebulição desde o ano passado, contamine o vestiário. Para isso, ele deve contar com a ajuda do executivo de futebol Fabinho Soldado, considerado peça-chave para manter o elenco blindado do que acontece no Parque São Jorge.

"Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo. A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe", disse Dorival, em sua chegada ao Corinthians.

Um mau desempenho esportivo, inclusive, seria a pá de cal na gestão do presidente Augusto Melo. O mandatário teve as contas do seu primeiro ano de gestão reprovadas e ele pode sofrer novo processo de impeachment. O Conselho de Orientação indicou um aumento de R$ 829 milhões no passivo do clube, que acumula uma dívida de R$ 2,5 bilhões.

Dorival ainda não sabe se vai poder contar com Memphis Depay em sua estreia pelo Corinthians. O camisa 10 levou uma pancada de Léo Ortiz no jogo com o Flamengo e saiu ainda no primeiro tempo. Caso o holandês não se recupere, a expectativa é de que Igor Coronado ganhe a vaga e seja deslocado para o meio-campo.

Garro ainda se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito e não tem data para retornar ao time. Assim, Ángel Romero segue mantido como titular. Na defesa, a tendência é de que André Ramalho seja mantido no lugar de Félix Torres.

O Novorizontino faz campanha regular na Série B do Campeonato Brasileiro e é uma das quatro equipes invictas. O time do interior paulista está na décima posição, com 9 pontos. São duas vitórias e três empates para os comandados do técnico Umberto Louzer. A última derrota foi nas quartas de final do Paulistão, por 1 a 0, na eliminação para o São Paulo, no Morumbis.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Robson e Matheus Frizzo. Técnico: Umberto Louzer.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP).