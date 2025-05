Dodi lamenta "desatenção" do Grêmio em derrota contra o CSA na Copa do Brasil

O Grêmio foi derrotado pelo CSA por 3 a 2, nesta quarta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé. Dodi, autor do segundo gol dos gaúchos, lamentou o resultado obtido longe de casa.

"Difícil falar, a gente conseguiu o gol da virada ali. Acho que faltou ficar um pouco mais com a bola no final. Sabemos que é difícil jogar aqui, com o apoio da torcida deles. Tomamos dois gols no final aí de desatenção, mas agora tem um jogo na nossa casa, é fazer valer o mando", afirmou Dodi ao Prime Video.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de maio, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Quem avançar, garante vaga na fase oitavas de final da Copa do Brasil. O CSA tem a vantagem do empate e, em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis. Nas fases anteriores, o time alagoano eliminou o Boavista-RJ e o Tuna Luso-PA.

Dodi marcou seu primeiro gol com a camisa do Imortal Tricolor, após 75 partidas. O ex-Santos pregou foco ao Grêmio para os próximos compromissos.

"Muito feliz pelo primeiro gol, mas com certeza trocaria pela vitória hoje. Mas como eu falei, é trabalhar, acertar os erros para manter uma equipe mais sólida. Mas como eu falei, é trabalhar em busca dos resultados positivos nos próximos jogos", finalizou Dodi.

O Grêmio volta aos gramados neste domingo, às 16h, para enfrentar o Santos, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Mano Meneze visa seu primeiro triunfo em seu retorno ao time gaúcho.

O CSA, por sua vez, no mesmo dia, mas às 16h30, visita o Ypiranga, no Rio Grande do Sul, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.