Destaque do Barcelona, Raphinha ressalta importância de empate com a Inter: "Resultado não é o pior"

Um dos destaques do Barcelona no empate com a Inter de Milão, nesta quarta-feira, o brasileiro Raphinha afirmou que o resultado não foi o pior. A equipe espanhola ficou no 3 a 3 com os italianos, no estádio Lluís Companys, na Espanha, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

O Barça viu a Inter abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas buscou o empate antes do intervalo. Na etapa final, a equipe teve que correr atrás do resultado mais uma vez. Agora, o mando de campo do jogo de volta é do time italiano.

"Importante sair com um resultado que permite tudo no jogo de volta. Vamos nos preparar para ir lá e garantir a classificação", afirmou Raphinha após o jogo.

"Queríamos sair com o resultado positivo daqui, afinal estamos jogando em casa, então nossa obrigação é sair sempre vitoriosos daqui. Mas o resultado não é o pior, o placar ainda é bom, então vamos fazer de tudo na casa deles", ressaltou.

O brasileiro foi decisivo mais uma vez ao dar a assistência para o gol de Ferran Torres, segundo do Barcelona no jogo. Além disso, ele foi responsável pelo chute que calhou no gol contra do goleiro Sommer. Raphinha falou sobre o lance.

"Foi um chute forte, de fora da área. Tento sempre dar o meu melhor e marcar gols", disse.

O duelo de volta da semifinal da Champions está marcado para a próxima terça-feira, no San Siro, em Milão, na Itália, às 16h (de Brasília). Antes, o Barcelona enfrenta o Real Valladolid, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.