Cuca elogia atuação do Atlético-MG no empate com o Maringá, mas avalia empate como "justo"

O Atlético-MG ficou no empate em 2 a 2 com o Maringá, nesta terça-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Willie Davids. Depois do jogo, o técnico Cuca elogiou a atuação do Galo, apesar do resultado.

"Eu acho que foi um placar justo. Mas, como de costume, nós tivemos os números a favor. Número não adianta? São eles que falam do jogo. Maior posse de bola e mais finalizações. A gente finaliza 20 vezes por jogo, seja em casa ou fora, e hoje não foi diferente. Não estamos jogando mal. O resultado não tem vindo, mas o time não está jogando mal. Tem um padrão de jogo e um domínio do jogo. Jogando bem como estamos jogando, daqui a pouco se tem a moral, a autoestima aumenta de novo", disse Cuca em entrevista coletiva.

Fim de jogo: Maringá 2×2 Atlético ? Rabello e Hulk marcaram para o Galo #VamoGalo #MFCxCAM ??? pic.twitter.com/GreXvcQTMj ? Atlético (@Atletico) April 30, 2025

Nesta terça-feira, o Maringá ficou duas vezes na frente do placar, com gols de Guilherme e Fausto Vera (contra). O Atlético-MG buscou o empate com Igor Rabello e Hulk. Assim, a eliminatória fica em aberto para o segundo jogo, que acontece no dia 21 de maio, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

"É raro o Maringá perder em casa. Eles têm o domínio total do campo e da maneira com que jogam. É difícil se adaptar a essas situações aqui no campo do jogo. É um jogo de 180 minutos. Não é o que a gente queria e nem o que a gente buscava, mas tem mais 90 minutos lá em Belo Horizonte", projetou Cuca.

O Atlético-MG volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas, quando visita o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. O Galo é o 17º colocado, com seis pontos. A equipe gaúcha ocupa a 13ª posição, com sete pontos conquistados.