CSA x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o CSA enfrenta o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O duelo terá transmissão do Amazon Prime Video.

Jogando em casa, o CSA tenta surpreender para ficar com a vantagem no confronto. O Grêmio, por sua vez, vem de dois empates e tenta crescer de produção sob o comando de Mano Menezes.

AMANHÃ TEM COPA! ?? É longe de casa que iniciaremos a caminhada pela vaga nas oitavas da #CopaDoBrasil2025. É carregando a paixão de cada gremista no peito e vestindo a alma com o manto Imortal, que vamos em busca da vitória. Força e raça, meu Grêmio! pic.twitter.com/qnLbtVOfRO ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 29, 2025

CSA - Duas vitórias, dois empates e uma derrota.



Grêmio - Três empates e duas derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Guilherme Cachoeira, Brayann e Vander; Tiago Marques



Técnico: Higo Magalhães

Grêmio: Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite



Técnico: Mano Menezes

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Paulo Cesar Zanovelli da Silva, com os assistentes Ricardo Junio de Souza e Leonardo Henrique Pereira. O VAR será conduzido por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.