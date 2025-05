Criciúma x RB Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Red Bull Bragantino volta a campo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Em duelo de ida da terceira fase do torneio, os paulistas visitam o Criciúma, às 18h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse.

Onde assistir: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (Pay-Per-View) transmitem o confronto, mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O Red Bull Bragantino vive bom momento na temporada. O Massa Bruta emplacou cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e pularam para o alto da tabela, ocupando a terceira posição, com 13 pontos.

Para o duelo, o técnico Fernando Seabra ainda não deve contar com o goleiro Lucão e os atacantes Henry Mosquera e Fernando, lesionados.

O Criciúma chega motivado para o confronto. Os donos da casa estão há três jogos sem perder na Série B, mas vêm de empate em casa com o Remo, em 1 a 1, na última sexta-feira.

O técnico Zé Ricardo sabe que não terá à disposição Werik Popó, Talisson e Gabriel Novaes, que estão emprestados ao Tigre pelo próprio Red Bull Bragantino. Lesionado, Fellipe Mateus também desfalca a equipe.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA X RB BRAGANTINO

Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 1º de maio de 2025 (quinta-feira)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

CRICIÚMA: Moroso, Alaba, Rodrigo, Luciano Castán e Hermes; Trindade, Morelli e Diego Gonçalves; Juninho, Jhonata Robert e Neto.



Técnico: Zé Ricardo.

RB BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.



Técnico: Fernando Seabra.