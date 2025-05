Corinthians vence Novorizontino na estreia de Dorival e larga em vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians iniciou sua caminhada na Copa do Brasil com o pé direito. Na estreia do técnico Dorival Júnior, o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da competição. Héctor Hernández anotou o gol do triunfo alvinegro.

Com o resultado, o Corinthians saiu na frente na terceira fase da Copa do Brasil e tem a vantagem do empate. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio (uma quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, para decidir quem avança às oitavas de final.

Antes disso, entretanto, ambos os times possuem outros compromissos. O Corinthians volta aos gramados neste sábado, quando recebe o Internacional, às 18h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Novorizontino visita o Atlético-GO no domingo, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, pela sexta rodada da Série B.

O jogo

A primeira chance do jogo foi do Novorizontino. Matheus Frizzo cobrou escanteio e Patrick Brey subiu de cabeça, porém mandou por cima do gol. Dois minutos depois, Pablo Dyego se antecipou à marcação e finalizou à queima-roupa, mas Hugo Souza defendeu e salvou o Corinthians.

Com nove minutos, o Corinthians chegou pela primeira vez - e marcou. Matheuzinho enfiou para Talles Magno dentro da área. O atacante tocou para o meio e Héctor Hernández completou para o gol. Foi marcado um impedimento do camisa 43 no início do lance, mas após checagem do VAR, o gol foi validado.

Depois do gol, o Timão melhorou na partida, enquanto o Novorizontino perdeu um pouco do seu ímpeto inicial.

Aos 35 minutos, o Corinthians criou nova oportunidade e ficou próximo de marcar o segundo gol. Alex Santana arriscou finalização de fora da área e a bola desviou na zaga do Novorizontino, passando rente à trave direita e indo para escanteio.

No segundo tempo, o Novorizontino voltou a campo com duas mudanças e passou a atacar mais o Corinthians em busca do empate. Com sete minutos, Nathan ganhou de cabeça após cruzamento vindo do lado direito, mas mandou por cima do gol.

Aos 18 minutos, o Novorizontino assustou o Corinthians novamente. Após cobrança de escanteio na segunda trave, o zagueiro Patrick subiu de cabeça, porém Hugo Souza estava atento e conseguiu espalmar. Com 31 minutos, Pablo Matheus tentou de fora da área, só que chutou para fora.

Com 37 minutos, os donos da casa chegaram com perigo novamente e quase empataram o jogo. Em bola alçada para dentro da área, Patrick apareceu sozinho e cabeceou, mas não pegou bem e ela foi para fora. E com 42, o Corinthians se salvou na sorte. Marlon pegou sobra dentro da área e tinha caminho livre, mas finalizou muito forte, por cima do gol.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

Data: 30 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e André Luiz Severo (GO)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

GOL: Héctor Hernández, aos 10? do 1ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: Jean Irmer (Novorizontino) / Cacá, Hugo Souza e Raniele (Corinthians)



Cartões vermelhos: nenhum

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, Rafael Donato (Lucca) e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama (Marlon), Jean Irmer (Fábio Matheus) e Patrick Brey; Waguininho (Nathan Fogaça), Matheus Frizzo (Léo Natel) e Pablo Dyego.



Técnico: Umberto Louzer

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon (Ryan), Alex Santana (Raniele), Charles (José Martínez) e Breno Bidon (Carrillo); Talles Magno e Héctor Hernández (Yuri Alberto).



Técnico: Dorival Júnior