Corinthians toma virada e perde em casa do Fortaleza pelo Brasileiro sub-20

Com um jogador a menos, o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Com a derrota, o Corinthians mantém os mesmos nove pontos do início da rodada e ocupa a nona posição na tabela. Já a equipe cearense alcançou os 11 pontos e subiu para a sexta colocação.

O Corinthians volta a campo neste sábado para enfrentar o União São João, pela segunda rodada do Paulistão sub-20, às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge. Pela próxima rodada do torneio nacional, o Fortaleza visita o Cuiabá na quarta-feira, também às 15h.

O jogo

Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, com apenas quatro minutos de jogo, Dieguinho cruzou na pequena área e Gama subiu para testar firme, colocando o Corinthians em vantagem. Cinco minutos depois, com uma pancada de fora da área, Diego aumentou.

Aos 32 minutos, Peterson deu uma caneta no defensor corintiano e, de fora da área, bateu de chapa para marcar o primeiro do Fortaleza. Dez minutos depois, Rafael Vaz recebeu um cruzamento pouco antes da linha da pequena área e empatou.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Vitinho deu uma tesoura e acabou expulso. Quatro minutos mais tarde, Roco recebeu um passe pelo alto dentro da área e cabeceou com categoria para garantir a vitória para o Fortaleza.