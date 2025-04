Corinthians publica balanço e confirma déficit de R$ 181,7 milhões e dívida em R$ 2,4 bi

O Corinthians publicou nesta quarta-feira o balanço financeiro de 2024, primeiro ano da gestão do presidente Augusto Melo. Os números apresentados confirmam o déficit de R$ 181,7 milhões apontado pela diretoria em documento que foi apresentado aos conselheiros do clube. As contas foram reprovadas na segunda, em reunião no Parque São Jorge.

De acordo com a publicação, o Corinthians teve uma arrecadação de R$ 1 bilhão, impulsionada pelos repasses de direitos federativos, que geraram R$ 338,4 milhões ao clube, além de direitos de transmissão (R$ 295 mi) e patrocínios e publicidade (R$ 253 mi).

O clube também aumentou o valor arrecadado com jogos na Neo Química Arena, que mantém uma média de 40 mil pessoas por jogo, e terminou 2024 alcançando R$ 93,9 milhões. O item "Premiações, fiel torcedor e loterias e outras" rendeu ao clube aproximadamente R$ 70 milhões.

Com relação aos gastos, o clube teve uma despesa de R$ 759,7 milhões somente com futebol. Os compromissos com pessoal (salários, benefícios e encargos sociais dos atletas, treinadores, técnicos e demais funcionários) ficaram em R$ 367,7 milhões, por exemplo. O funcionamento geral e administrativo do clube ficou em R$ 106 milhões.

Segundo a agremiação, um dos motivos para o exercício ter apontado déficit foi uma dívida de R$ 191 milhões da gestão anterior que não havia sido contabilizada no balanço de 2023. Assim, o clube teria um superávit de R$ 9,5 milhões.

O Corinthians chegou a citar uma auditoria externa para solicitar a reabertura e republicação das contas de 2023, em 26 de abril, mas o pedido foi negado pelo Conselho de Orientação (Cori). Horas depois, o diretor financeiro Pedro Silveira pediu demissão alegando problemas de saúde.

O balanço financeiro de 2024 também aponta um passivo total de R$ 2,46 bilhões, confirmando o cenário de incerteza para o futuro. Na segunda-feira, o Cori apresentou um parecer, ao qual o Estadão teve acesso, em que aponta que o passivo total do clube teve um aumento de R$ 829 milhões ao longo do ano passado.