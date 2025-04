Cor da camisa da seleção importa? Mauro Cezar e Casagrande divergem

A cor da segunda camisa da seleção brasileira tem relevância? No UOL News Esporte, os colunistas Mauro Cezar Pereira e Walter Casagrande divergiram e apresentaram visões diferentes sobre o tema.

Mauro Cezar: Não me incomoda nem um pouco, acho irrelevante

Eu acho uma grande bobagem essa história, como se a seleção brasileira representasse o país, o povo. Não representa ninguém, na minha opinião. Não gosto dessa conversa de patriotismo com a seleção brasileira.

Patriotismo para mim é outra coisa: ser um bom cidadão, fazer as coisas direito, pagar suas contas, respeitar as pessoas, enfim, isso faz de você um bom cidadão, um patriota de acepção da palavra. Não andar vestido de amarelo parecendo um palhaço achando que é patriota, balançando bandeirinha e fazendo outras gaiatices.

A Alemanha tem camisa branca e não tem branco na bandeira alemã. O uniforme dois da Alemanha tradicionalmente é verde e não tem verde na bandeira alemã. Já foi rosa, foi vermelho e foi rubro-negro, foi vermelho e preto no 7 a 1, né?

A Itália usa azul e não tem azul na bandeira italiana. Ah, mas é a cor da Casa Savoia. Os holandeses é a mesma coisa com laranja, não tem laranja na bandeira da Holanda. Isso para mim não incomoda nem um pouco, é irrelevante. É uma opinião muito pouco popular e bem diferente da maioria das pessoas, porque não acho que a seleção represente o Brasil.

Mauro Cezar

Casagrande: Cor da camisa da seleção tem importância, sim

A primeira coisa que tem que ser dita é que não existe envolvimento político nessa história. Tem muita gente na internet com interesse de colocar uma guerra política. Acho esse movimento uma grande sacanagem porque o Brasil já está polarizado, o ódio já tá espalhado há muito tempo e esses caras ficam colocando lenha na fogueira o tempo todo.

Quem é a favor da camisa vermelha, quem é contra a camisa vermelha, põe na cabeça que não tem como dizer que tem envolvimento político, é só uma escolha que, na minha visão, é inaceitável. A relação emocional com a camisa amarela e azul é diferente para quem jogou, quem defendeu o Brasil dentro do campo jogando. A relação emocional é muito diferente.

Pega jogadores que jogaram a Copa do Mundo e pergunta se eles acham que tinha que ser vermelho, rosa, preto e branco, ser a camisa do Iron Maiden, se eles iam achar legal, principalmente aqueles que foram campeões do mundo com a camisa da seleção brasileira. Eu, particularmente, não aceito de forma nenhuma a seleção brasileira com outra camisa de uma cor aleatória. O sonho do jogador de futebol é ir para a seleção e vestir a amarela e a azul.

O Brasil foi campeão em 1958 com azul, o Brasil em 1994 jogou três vezes com a azul. Em 2002, a camisa azul também participou do pentacampeonato. Então, tem que ter importância sim, principalmente para quem jogou Copa do Mundo. Estou falando como jogador de futebol que participou da seleção brasileira e que jogou uma Copa do Mundo, o sonho era esse. Então, as opiniões são diferentes porque a relação emocional de cada um é diferente.

Casagrande

