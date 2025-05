Conmebol pune Colo-Colo, e Fortaleza leva vitória na fase de grupos da Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira, por meio de sua Comissão Disciplinar, duras punições ao Colo-Colo, do Chile, após os graves incidentes ocorridos na partida contra o Fortaleza, válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Entre elas, foi declarada derrota por 3 a 0 no jogo contra o clube brasileiro que havia sido suspenso por invasão de campo.

A decisão veio após a análise das infrações cometidas pelo Colo-Colo aos regulamentos da própria Conmebol e ao Manual da Libertadores. Os artigos citados incluem falhas de segurança, responsabilidade objetiva do mandante e comportamento inadequado dos torcedores.

Além disso, o clube chileno, que já cumpria uma suspensão provisória, agora terá de disputar seus próximos cinco jogos como mandante com portões fechados e sem torcida visitante nas partidas fora de casa.

O Colo-Colo, por sua vez, ainda pode recorrer da decisão no prazo de sete dias corridos, segundo o artigo 64 do Código Disciplinar da Conmebol. Para isso, deverá pagar uma taxa de apelação no valor de 3 mil dólares (cerca de R$ 17 mil na cotação atual).

O time também foi multado em 80 mil dólares (cerca de R$ 453 mil na cotação atual), valor que será automaticamente descontado das receitas de televisão e patrocínio da Libertadores.

Para finalizar, segundo o comunicado oficial, apenas 70 membros da delegação do Colo-Colo, 20 dirigentes da federação chilena, jornalistas credenciados, equipe de transmissão, gandulas, policiais, equipe médica e operadores do estádio poderão estar presentes nos jogos realizados no Chile durante a punição. A pena também vale para os duelos contra Racing e Atlético Bucaramanga, ainda pela fase de grupos.

Tragédia e caos no Monumental: entenda o ocorrido

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo, com o placar ainda em 0 a 0, após invasão de campo por parte da torcida chilena. O cancelamento foi motivado, segundo a Conmebol, pela "falta de garantias de segurança" por parte do clube e das autoridades locais.

A confusão teve início ainda fora do Estádio Monumental, em Santiago, quando torcedores sem ingresso tentaram forçar a entrada. A intervenção de uma possível viatura policial terminou em tragédia: dois torcedores (uma jovem de 18 anos e um garoto de 13) morreram.

O episódio gerou revolta nas arquibancadas. Parte da torcida do Colo-Colo começou a atirar objetos no campo e, logo em seguida, invadiu o gramado. Jogadores do Fortaleza correram para os vestiários. Segundo o CEO do clube brasileiro, Marcelo Paz, a decisão de suspender a partida foi tomada em conjunto com a segurança do estádio e a delegação cearense.

"A Conmebol, junto com a segurança do estádio e com a delegação do Fortaleza, entendeu que era melhor suspender o jogo, diante da gravidade do que aconteceu. A segurança foi colocada em primeiro lugar. Os dois clubes não quiseram voltar para o jogo", afirmou Marcelo Paz.

A principal barra-brava do Colo-Colo, a Garra Blanca, chegou a publicar em suas redes sociais: "Vingança. Duas vidas valem mais que três pontos." A frase, carregada de revolta, resume o clima tenso que tomou conta da noite trágica em Santiago. O Ministério Público chileno investiga o caso, e um policial já foi indiciado.