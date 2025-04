'Como meia é desperdício': comentaristas debatem onde Luciano rende mais

Luciano foi o grande destaque da vitória do São Paulo sobre o Náutico na Copa do Brasil, marcando os dois gols da vitória por 2 a 1. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renan Teixeira debateram sobre a melhor posição para o jogador.

Foram 12 jogos de Luciano sem balançar as redes, antes da partida contra a equipe pernambucana. O último gol havia sido no dia 13 de fevereiro, em empate com o Velo Clube, pelo Paulistão.

Renan: Luciano tem chance de voltar para o ataque

O Luciano, pela carreira dele toda, é um atacante, e não um meia. Nesse posicionamento perto da área, cruzando, finalizando, ele é muito forte, muito bom. [...] E com a lesão do Calleri até o fim da temporada, e o São Paulo com a dificuldade financeira que vive, é uma oportunidade de o Luciano se posicionar onde ele rende mais.

Renan Teixeira

Alicia: Como meia, é desperdício

Quando o Luciano vai bem, normalmente é com ele nessa função, pisando na área, mais adiantado. Muito mais do que ele atuando como meia. Para mim, é uma decisão que parece quase óbvia, pensando que não tem o Calleri. [...] É um desperdício deixar o Luciano como meia, pela capacidade que ele tem [no ataque].

Alicia Klein

