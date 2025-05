'Como futebol pode ser': colunistas debatem Barcelona x Inter na Champions

O empate entre Barcelona e Inter de Milão em 3 a 3 pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa é uma lembrança de tudo o que o futebol tem de melhor, disse Alicia Klein no UOL News.

A colunista também debateu com Milly Lacombe o brilho de Raphinha, atacante do Barcelona e um dos grandes destaques individuais da competição.

Alicia: Um jogo que nos lembra o potencial do futebol

É um jogo para a gente lembrar do que o futebol pode ser. A bola é tão maltratada no futebol brasileiro, e a Champions League, sem semifinais como essa, vem nos lembrar do potencial do futebol, do nosso futebol - na figura do Raphinha, que hoje se tornou uma das principais figuras do Barcelona.

Ele faz um torneio impecável. A gente viu um embate da melhor defesa contra o melhor ataque sem saber quem seria o vencedor. [...] Vejo uma leve vantagem para a Inter por ser um time difícil de vencer e por jogar em casa.

Alicia Klein

Milly: Queda do Barça pode tirar Raphinha da briga por melhor do mundo

A Inter é favorita para passar. [...] Se o Barcelona não passar, dificilmente o Raphinha ganha o prêmio de melhor do mundo. O que podemos assegurar é que teremos um grande jogo na volta.

Milly Lacombe

