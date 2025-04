Com Raphinha decisivo, Barcelona arranca empate da Inter pela semi da Champions

Barcelona e Inter de Milão protagonizaram um verdadeiro espetáculo de futebol nesta quarta-feira. As equipes empataram em 3 a 3 o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, no estádio Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. Em jogo que contou com grande atuação de Raphinha, Yamal, Ferran Torres e Sommer (contra) marcaram para os mandantes. Thuram e Dumfries (2) balançaram as redes para os italianos.

A equipe visitante começou melhor e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com direito a gol relâmpago, mas o Barça conseguiu se recuperar e deixou tudo igual antes do intervalo. Na etapa final, a Inter voltou à frente do placar, mas os espanhóis conseguiram o empate novamente.

Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no San Siro, em Milão, na Itália, às 16h (de Brasília). Um novo empate leva a decisão para a prorrogação e, caso a igualdade permaneça no placar, o finalista será definido nos pênaltis.

A Inter de Milão surpreendeu e marcou um gol relâmpago aos 30 segundos do primeiro tempo. Após Koundé afastar cruzamento, Barella deixou para Dumfries cruzar da direita para Thuram. O atacante francês finalizou de letra no cantinho de Szczesny, marcou um golaço e abriu o placar para o time italiano na Catalunha.

O Barcelona se recuperou após o baque inicial e criou boas oportunidades, mas quem marcou o segundo gol do jogo foi a Inter. Aos 20, Dimarco cobrou escanteio e Acerbi cabeceou. Dumfries aproveitou o passe, virou lindo voleio e anotou mais um gol de placa para os visitantes.

Após o sofrer mais um gol, o Barça precisava de uma resposta rápida. E conseguiu. Aos 24, o jovem Lamine Yamal fez fila, invadiu a grande área e bateu com o pé esquerdo. A bola tocou na trave e morreu nas redes da Inter. Mais um golaço na noite espanhola.

Animado com o gol, o Barcelona seguiu no ataque e foi premiado aos 38. Pedri cruzou para Raphinha, que ajeitou de cabeça para Ferran Torres, na pequena área, deixar tudo igual.

As duas equipes seguiram protagonizando um grande embate na segunda etapa. Aos 18, Dumfries aproveitou cobrança de escanteio de Çalhanoglu, subiu mais alto que a defesa mandante e cabeceou para o gol de Szczesny. Inter na frente novamente.

Mas a animação do gol durou apenas dois minutos. Dani Olmo cobrou escanteio curto para Yamal, que deu um corta-luz para Raphinha. O brasileiro acertou uma bomba de primeira com o pé esquerdo, a bola tocou no travessão e nas costas de Sommer e entrou. Gol contra do goleiro suíço e tudo igual mais uma vez.

A Inter chegou ao quarto gol aos 29, com Mkhitaryan. O jogador armênio recebeu cruzamento rasteiro de Dumfries e completou para o fundo das redes. No entanto, ele estava um pouco à frente do último jogador de defesa do Barça, e o tento foi anulado.