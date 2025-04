Com Cristiano Ronaldo apagado, Al-Nassr é eliminado da Liga dos Campeões Asiática

O Al-Nassr está eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe de Cristiano Ronaldo foi derrotada em casa pelo Kawasaki Frontale por 3 a 2, nesta quarta-feira, em jogo pela semifinal da competição. Os gols dos sauditas no King Abdullah Sports City foram marcados por Sadio Mané e Ayman Yahya, enquanto Tatsuya Ito e Yuto Ozeki anotaram para os japoneses.

A equipe visitante avançou para a final do torneio continental e, na decisão, irá enfrentar o Al-Ahli de Roberto Firmino, que triunfou na última terça-feira sobre o Al-Hilal de Jorge Jesus para garantir a vaga na fase final do torneio.

O Al-Nassr volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Al-Ittihad no Al -Awwal Park, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita, às 15h (de Brasília). Já o Frontale visita o Kashima Antlers, neste domingo, pela 16ª rodada do Japonês, às 1h05 (de Brasília).

Os gols do jogo

Com apenas 10 minutos do apito inicial, Simakan cabeceou para afastar um cruzamento da equipe japonesa. Tatsuya Ito aproveitou a sobra na entrada da área para bater forte de primeira e ver a bola entrar no ângulo, para largar na frente no marcador.

Em boa jogada de Mané pelo lado esquerdo, aos 28 minutos da primeira etapa, o senegalês driblou Van Wermeskerken e finalizou. A bola desviou na trave e morreu dentro do gol, empatando o confronto.

Após 13 minutos, Yuto Ozeki aproveitou o rebote dado pelo goleiro Bento em saída do gol para bater à meta livre e retomar a liderança do placar.

Aos 31 do segundo tempo, os visitantes conseguiram um contra-ataque e Erison arrancou pela esquerda. Ao entrar na área, próximo à linha de fundo, o atacante tocou para Akihiro Ienaga que, com o goleiro batido, apenas empurrou para o fundo as redes para ampliar a vantagem.

Já aos 42 minutos da etapa complementar, Ayman Yahya acertou uma pancada de fora da área, sem chances para o goleiro Yamaguchi, para diminuir a diferença no placar.