Cleber Xavier descarta ser auxiliar de Tite: 'Não tem como voltar atrás'

Novo técnico do Santos, Cleber Xavier descarta voltar a ser auxiliar de Tite.

O que aconteceu

Cleber Xavier decidiu seguir carreira solo e não pensa em voltar atrás. Ele foi auxiliar de Tite por 24 anos.

A diretoria do Santos diz que Tite poderia assumir o time no futuro, mas, se isso ocorrer, Cleber não seria o auxiliar. O contrato termina em dezembro.

Tite quase foi para o Corinthians, porém, recuou por questões de saúde mental. Além dele, o Santos trouxe outros membros da comissão de Tite: Matheus Bachi, filho e auxiliar, e o preparador físico Fabio Mahseredjian.