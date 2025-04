Cleber Xavier é registrado no BID e fica livre para estrear pelo Santos

O Santos registrou, nesta quarta-feira, o nome de Cleber Xavier no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o técnico está livre para estrear no comando do clube.

Foto: Divulgação

A primeira partida do treinador será nesta quinta-feira, diante do CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).

Cleber Xavier chega para assumir o posto de Pedro Caixinha, que teve sua rescisão publicada na última quarta. O português foi demitido no dia 14 de abril.

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (também registrado no BID) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian.

O contrato com o novo técnico é válido até o fim de 2025.