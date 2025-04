Cleber Xavier celebra acerto com Santos e 'esquece' Tite: "Cheguei para ficar como técnico"

Nesta quarta-feira, Cleber Xavier foi oficialmente apresentado no Santos. O profissional de 61 anos, que fez toda sua carreira como auxiliar de Tite, celebrou a primeira oportunidade com técnico principal na carreira.

"Tomei a decisão em outubro de seguir a carreira solo. Conversei em novembro com o Tite. Falamos muito pouco desde então, a última vez na Páscoa, antes do problema de saúde. Recebi uma mensagem dele hoje de manhã e fiquei muito feliz. Por sentir ele bem na voz. Aceitar o convite da grandeza do Santos pela conversa que tive com o presidente e com o Pedro. Me mostraram o projeto, mesmo nessas dificuldades. Clube grande, com bons jogadores, projeto me satisfez. Orgulhoso e feliz por começar minha carreira solo num clube como o Santos", detalhou.

O comandante trabalhou 24 anos ao lado do Tite. Eles se conheceram no Grêmio. Depois, passaram por São Caetano, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, Al Wahd, Seleção Brasileira e Flamengo.

Agora, Cleber garante que não quer mais voltar a trabalhar com Tite. O seu objetivo é construir uma longa carreira como técnico principal.

"Minha decisão é seguir carreira solo. Tite iria ao Corinthians e eu não iria com ele. As reuniões que teve antes do Corinthians não tiveram minha participação, nem conversamos sobre isso. Sou profissional de 24 anos de parceria com ele, poderia ter tomado a decisão antes. Mas pela relação, espaço e confiança. Qualidade dos trabalhos. Continuei fazendo a função por me sentir bem. Mas, a partir do momento que tomo a decisão, não tem como voltar atrás", comentou.

"Fui acolhido pelo presidente Marcelo, Pedro, para começar o trabalho num clube gigante. O Sampaio, Serginho, tenho relação muito forte com o Clodoaldo, outro fenômeno. Viajou conosco na seleção. É uma decisão minha, começo num grande clube, cheguei para ficar. Espero renovar meu contrato. Espero ficar a maior parte do tempo no clube. É uma ideia de permanência grande e espero que isso aconteça, mas como treinador", ampliou.

O novo técnico do Santos, no entanto, sabe que as comparações vão surgir ao longo do tempo.

"É inevitável. São 24 anos de parceria. Um cara que tenho relação muito forte, me deu espaço para comandar equipes grandes e seleção brasileira. Não tenho como temer. Ficarei contente se eu nessa carreira conquistar metade dos títulos que conquistamos, apresentando futebol como apresentamos. Espero conseguir isso, me proponho a isso. Nos últimos 17 anos trabalhamos em quatro lugares. Inter, Corinthians, seleção e Flamengo. Não é cultura do Brasil, permanecemos pelo trabalho bom, conquistando e, principalmente, com boa gestão dos atletas e estafe. Uma unidade que quero pregar no Santos. Se eu conseguir isso, a comparação com ele vai ser inevitável pelo lado positivo. E é isso que eu espero", analisou.

Além de Tite, o treinador de 61 anos contou outros profissionais da área que tem como referencia.

"Não quero voltar muito no tempo, sou antigo. Citaria Ênio, pensei muito e vi muito o trabalho. Li e ouvi muito. Minelli, Santana, os mais atuais. Parreira, Zagallo o maior de todos falando do Brasil, Felipão. Agora momento mais internacionalizado como Ancelotti, Pep, Guardiola. Sempre há algo a acrescentar, nunca temos que deixar de dimensioná-los como importantes", revelou.

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite. O contrato é válido até o fim de 2025.

Cleber Xavier terá a missão de reerguer o Santos no Campeonato Brasileiro, uma vez que o time tem apenas quatro pontos em seis rodadas e ocupa a penúltima colocação. Ele também terá que gerenciar a situação do astro Neymar, atrapalhado por lesões.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).