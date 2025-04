Cleber Xavier admite erro sobre futuro de Neymar: 'Imaginava outra coisa'

Novo técnico do Santos, Cleber Xavier admitiu o erro na avaliação sobre o futuro do Neymar.

O que aconteceu

Cleber Xavier disse, em 2024, que não imaginava Neymar de volta ao Brasil. O craque retornou ao Santos neste ano.

O treinador do Peixe "comemorou" o erro e a possibilidade de trabalhar novamente com Neymar. Eles conviveram por seis anos e meio na seleção brasileira, enquanto Cleber foi auxiliar.

Cleber Xavier projetou uma boa parceria com Neymar e contou sobre a aprovação do astro. O camisa 10 tem boa relação com Cleber e os demais membros da comissão técnica.

Errei, né? Imaginava outra coisa. Estava se recuperando e achei que continuaria lá [no Al-Hilal], com intenção de voltar à seleção. Ele voltou para o clube que ama, feliz, os atletas estão muito felizes com ele, comissão idem. Trabalhamos juntos por seis anos e meio. Sempre me perguntam, é um ídolo, um dos maiores dos últimos anos. Me perguntam sobre Neymar ser problema. Nunca, nenhuma vez, sempre foi solução. Dentro e fora de campo. O primeiro jogador que encontrei foi ele, disse que está feliz por estar comigo e eu também estou Cleber Xavier, na sua apresentação

A posição do Neymar

"Volto um pouco no tempo, de quando conhecemos o Neymar. Via na TV e trabalhamos com ele, pegamos como externo esquerdo no Barcelona, jogou assim na seleção. Aí entra por dentro como meia de aproximação, não armador. Tite chamava de arco e a flecha ao mesmo tempo, organizava e finalizava. Jogador diferente. Joga assim há muito tempo e hoje o enxergo assim. Temos que pensar jogo a jogo, só penso nele falando com ele. Uma das funções como treinador é melhorar o jogador, mesmo um grande jogador como o Neymar. Que se encontre bem dentro de campo e vamos conversar quando chegar o momento".

A importância extracampo do Neymar

"Faz isso muito bem, tem essa preocupação, traz alegria ao vestiário. Falamos rapidamente ontem sobre isso. A importância dele participar mesmo sem jogar. Fiz a primeira conversa ontem, conversei que quem estava fazendo tratamento era para voltar e eu trabalharia com os que estavam à disposição. Nenhum saiu, todos ficaram e participaram. É um passo importante para essa unidade que eu quero trazer. Não é que não há uma unidade, é uma situação nova. Quem subiu, quem voltou, base, os que chegaram. Criar uma unidade, uma relação mais forte entre todos eles".