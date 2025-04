Cleber conta como quer usar Neymar no Santos e diz: "Não é problema, sempre foi solução"

Novo técnico do Santos, Cleber Xavier é um velho conhecido de Neymar. Os dois trabalharam juntos por anos na Seleção Brasileira e agora se reencontram na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira, o ex-auxiliar de Tite falou sobre o meia-atacante e destacou que ele nunca é um problema, pelo contrário.

"Ele voltou para o clube que ama, feliz, os atletas estão muito felizes com ele, comissão idem. Trabalhamos juntos por seis anos e meio. Sempre me perguntam, é um ídolo, um dos maiores dos últimos anos. Me perguntam sobre Neymar ser problema. Nunca, nenhuma vez, sempre foi solução. Dentro e fora de campo. O primeiro jogador que encontrei foi ele, disse que está feliz por estar comigo e eu também estou", disse em sua apresentação.

O comandante ainda explicou como enxerga Neymar dentro de campo. Com Pedro Caixinha, ex-treinador do Alvinegro Praiano, o astro estava atuando como um legítimo camisa 10, armando as jogadas pelo centro, mas com liberdade para cair para as beiradas, especialmente para o lado esquerdo.

"Volto um pouco no tempo, de quando conhecemos o Neymar. Via na TV e trabalhamos com ele, pegamos como externo esquerdo no Barcelona, jogou assim na seleção. Aí entra por dentro como meia de aproximação, não armador. Tite chamava de arco e a flecha ao mesmo tempo, organizava e finalizava. Jogador diferente. Joga assim há muito tempo e hoje o enxergo assim", analisou.

"Temos que pensar jogo a jogo, só penso nele falando com ele. Uma das funções como treinador é melhorar o jogador, mesmo um grande jogador como o Neymar. Que se encontre bem dentro de campo e vamos conversar quando chegar o momento", completou.

Por fim, Cleber Xavier destacou a importância de contar com o ídolo no elenco, seja dentro ou fora de campo. O craque voltou ao Santos no final de janeiro, com contrato até o último dia de junho. A expectativa, porém, é que ele renove até a Copa do Mundo de 2026.

"Faz isso muito bem, tem essa preocupação, traz alegria ao vestiário. Falamos rapidamente ontem sobre isso. A importância dele participar mesmo sem jogar. Fiz a primeira conversa ontem, conversei que quem estava fazendo tratamento era para voltar e eu trabalharia com os que estavam à disposição. Nenhum saiu, todos ficaram e participaram. É um passo importante para essa unidade que eu quero trazer. Não é que não há uma unidade, é uma situação nova. Quem subiu, quem voltou, base, os que chegaram. Criar uma unidade, uma relação mais forte entre todos eles", finalizou.

No momento, Neymar está entregue ao Departamento Médico por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O astro não tem previsão de retorno.

Já Cleber Xavier estreia nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).