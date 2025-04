CEO do Santos explica contratação de Cleber Xavier e garante: "Não é arriscado, é a decisão certa"

CEO do Santos, Pedro Martins explicou nesta quarta-feira a escolha por Cleber Xavier como novo técnico. O dirigente detalhou o que levou a diretoria a contratar o ex-auxiliar de Tite, que embarca para sua primeira experiência como treinador principal.

"Não foi um processo simples, ocorreram algumas conversas. Mas fico feliz de conhecer o Cleber um pouco melhor. Durante as conversas que tivemos pude entender o perfil de liderança, a forma de pensar o jogo e o método de trabalho. Dentro do que o Santos buscava e procurava para a continuidade da temporada, da construção do projeto, entendemos que o Cleber tinha tudo que buscávamos", disse.

"Profissional muito experiente, muito vencedor, participou de várias construções que terminaram em título. Na sua maneira de entender o jogo e ver o futebol, isso se conectava com o Santos. Buscávamos um líder que pudesse conectar toda a estrutura, todo o CT. Um líder que entende também o Campeonato Brasileiro. Ele conhece a evolução da liga. A forma de entender o jogo se conecta com as características dos nossos jogadores", ampliou.

A coletiva de apresentação de Cleber Xavier, o nosso novo técnico. Ao vivo! ? https://t.co/E9DYT85PE5 pic.twitter.com/HJXwNoCa8P ? Santos FC (@SantosFC) April 30, 2025

O comandante fez toda a sua carreira como auxiliar de Tite. Eles se conheceram no Grêmio, onde Cleber trabalhava como técnico nas categorias de base - antes, também passou pelo Internacional. No futebol profissional, foram 24 anos sendo o braço direito de Tite, que decidiu fazer uma pausa na carreira por problemas de saúde.

Neste período, passaram por Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, Al Wahd, Seleção Brasileira e Flamengo.

Pedro Martins entende que o Santos fez a escolha certa para tentar se reerguer na temporada. O Peixe estava sem treinador desde o dia 14 de abril, quando Pedro Caixinha foi demitido.

"Entendendo esse papo do voo solo, não era uma decisão arriscada. Muito pelo contrário. Era a decisão certa para o Santos. Conecta um clube em processo de reconstrução, que precisava desse conhecimento, experiência, profissional com muitos títulos e fome de assumir um desafio desse tamanho. Para o Santos retomar o papel de protagonista. No fim do dia, a decisão foi óbvia e nos deu um conforto. Conseguimos trazer o profissional certo", finalizou.

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite. O contrato é válido até o fim de 2025.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).