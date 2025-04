Cebolinha reativa 'relação socioafetiva' com Pedro e Arrascaeta no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Além de Pedro e Arrascaeta, quem também brilhou na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians foi Everton Cebolinha, outro que balançou a rede e, na avaliação do técnico Filipe Luís, possui uma "relação socioafetiva" com a dupla.

O que é isso?

O treinador quer dizer que o trio se procura em campo com tabelas e triangulações, principalmente com Pedro realizando o pivô para o meia ou para o ponta.

No caso específico de Cebolinha, Filipe Luís avalia que suas jogadas em linha de fundo se tornam mais perigosas quando ele busca o camisa 9, que retornou este mês aos gramados após ficar sete meses afastado.

Ele (Cebolinha) tem essa relação socioafetiva com o Pedro e o Arrascaeta, eles se entendem muito bem. Muitas vezes o Pedro gosta de fazer um jogo associativo e ele (Cebolinha) é o cara que dá profundidade. O Cebolinha vem de uma lesão muito grave e é outro jogador que parece que não sentiu todo esse tempo parado.

Filipe Luís

Cebolinha perdeu as semifinais e as finais do Carioca em função de uma lesão na coxa direita. Após retornar, foi titular contra o Deportivo Táchira, na Libertadores, e diante do Vitória, no Brasileiro. Em seguida, ficou como opção no banco de reservas em cinco partidas consecutivas, até voltar aos 11 iniciais diante do Corinthians, no último domingo.

Pedro enaltece conjunto

A coletividade do Flamengo foi um ponto enaltecido por Pedro. Eleito o craque do jogo na goleada sobre o Corinthians, ele compartilhou o prêmio com o grupo.

Craque todo mundo foi, o conjunto da equipe que se sobressaiu. Quando o coletivo sobressai, o individual aparece também. É dividir o prêmio porque o mais importante é dentro de campo ajudando o Flamengo.

Pedro, à TV Globo

Expressão é utilizada no meio jurídico

Pouco utilizada no futebol, a expressão "relação socioafetiva" - dita por Filipe Luís — é muito empregada no meio jurídico. Ela caracteriza vínculos entre pessoas que, embora não tenham laços biológicos ou de casamento, são reconhecidas como pai/mãe e filho/filha.

O reconhecimento legal pode, inclusive, gerar os mesmos direitos e deveres de uma filiação biológica, incluindo responsabilidades alimentares e sucessórias.

Cebolinha manifestou vontade de retornar ao Grêmio

No dia 13 de abril, Everton Cebolinha manifestou sua vontade de retornar ao Grêmio. A declaração foi dada após a derrota para o próprio Tricolor gaúcho por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (RS).

O jogador disse, inclusive, que o desejo é o de que isso aconteça em breve. Seu contrato com o clube carioca vai até dezembro de 2026.

Se passaram cinco anos, mas o amor e o carinho pelo clube continuam o mesmo. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar, em um futuro bem próximo. Quem sabe mais para frente.

Everton Cebolinha, à Rádio Imortal

O atacante também foi questionado se ele foi procurado alguma vez pelo Grêmio após sair. O jogador revelou que houve um contato quando ele estava no Benfica, de Portugal.

Fui procurando logo que cheguei no Benfica, uns seis meses depois. Não tinha como eu sair, obviamente. Foi a única vez que fui procurado.

Everton Cebolinha, à Rádio Imortal

Cebolinha foi comprado pelo Flamengo em 2022 por 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na época). O atacante já conquistou a Libertadores de 2022, a Copa do Brasil de 2022 e 2024 e a Supercopa do Brasil de 2025 e o Campeonato Carioca de 2024 e 2025.