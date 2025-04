Ceará x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Ceará e Palmeiras se enfrentam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Ceará eliminou Sergipe e Confiança, respectivamente, na primeira e segunda rodadas da Copa do Brasil. Já o Palmeiras faz sua estreia no mata-mata.

O Alvinegro iniciou bem o Brasileirão, mas vem de um empate jogando em casa. A equipe cearense ficou no 1 a 1 com o São Paulo no fim de semana.

O Palmeiras quer se recuperar após um revés. Pelo Brasileirão, o Alviverde recebeu o Bahia e acabou superado por 1 a 0.

Ceará x Palmeiras -- Copa do Brasil 2025