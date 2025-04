CBF? Renovação? Agente de Abel vem ao Brasil em maio, diz Hernan

Um dos agentes de Abel Ferreira desembarca no Brasil na segunda semana de maio, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A presidente Leila Pereira quer renovar até o fim do seu mandato (2027) com Abel, que voltou ao radar da CBF para assumir a seleção.

A CBF sabe que o Abel está em seu último ano de contrato e ainda não sentou com o Palmeiras para renovar. A informação que eu tenho é que na segunda semana de maio o representante do Abel Ferreira, um dos, chega a São Paulo.

Tem conversa com a CBF? Tem conversa de renovação de contrato com o Palmeiras? A gente vai saber quando ele chegar aqui, mas o fato é que vai ter gente que representa o Abel aqui no Brasil logo logo.

André Hernan

O colunista destacou que é difícil Abel aceitar se dividir entre Palmeiras e seleção brasileira num primeiro momento, já que o Brasil joga no início de junho pelas Eliminatórias, dias antes do embarque do Palmeiras para o Super Mundial de Clubes da Fifa.

Se o Abel aceitaria essa situação de fazer um jogo da seleção, ir para o Mundial e depois voltar, não me parece ser o perfil do Abel aceitar essa coisa picada.

O Abel ou vai ou fica, ele é muito prático nessas coisas. Ele não aceitaria essa condição, e aqui estou falando de muito mais de feeling que de informação, por conhecer o Abel.

André Hernan

