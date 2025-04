Viagem, grana e mais: versões da imprensa gringa em rolo de Ancelotti e CBF

A negociação frustrada entre o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e a CBF surpreendeu a imprensa espanhola, que deu versões distintas sobre o "rolo" entre as partes. A mídia local, porém, não soube apontar os fatores responsáveis pela reviravolta.

Marca

O jornal afirmou que "o treinador voltou atrás quando tudo já estava redigido no papel, só faltava sua assinatura". A expectativa era que Ancelotti assumisse a seleção brasileira no fim de maio — logo após o fim do Espanhol — e já comandasse o time na próxima janela das Eliminatórias.

Ancelotti foi à Londres para se reunir com representantes da CBF, mas voltou à Espanha sem o contrato assinado. A reunião teria acontecido na última segunda-feira, sem a presença do presidente Ednaldo Rodrigues.

Mesmo assim, a CBF confiava no acerto, mas Ancelotti voltou atrás e "culpou" o Real Madrid. De acordo com o Marca, o time merengue surpreendeu os intermediários ao proibir o italiano de fechar o contrato. Ancelotti assinou com o Real até o meio de 2026.

O Real não colocou impeditivos financeiros, liberou a negociação, mas não a assinatura do contrato. O time não teria pedido uma "indenização" para liberar o comandante antes do fim de seu vínculo. Já os representantes de Ancelotti negam que o técnico tenha exigido receber os salários equivalentes à próxima temporada.

Ancelotti teria uma oferta da Arábia Saudita com salário de 50 milhões de euros por temporada, o equivalente a R$ 321,7 milhões. O jornal não especificou qual time estaria interessado no italiano.

As

O Real se incomodou desde o início com a forma com que as negociações entre CBF e Ancelotti foram conduzidas. De acordo com o jornal, o treinador acertou com a entidade verde-amarela antes de negociar sua saída dos merengues.

O time também reprovou a viagem de Ancelotti à Londres e não queria pagar salários do último ano de contrato. O clube entendia que, por liberar o técnico um ano antes do fim do vínculo, sem uma compensação da CBF, ficaria livre da obrigação.

Mesmo assim, o Real teria liberado Ancelotti para fazer a pré-lista de convocados do Brasil e organizaria uma despedida. O treinador se despediria dos merengues na última rodada do Campeonato Espanhol.

O clube, inclusive, já tinha um plano para o Super Mundial. Santiago Solari assumiria interinamente e Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, seria o nome para a próxima temporada.

Mundo Deportivo

Real não seria o responsável pelo fim frustrante nas negociações entre Ancelotti e CBF. O jornal destaca que o clube merengue não se importaria de liberar o treinador antes do Super Mundial e que sempre esteve ciente dos contatos entre o comandante e a entidade brasileira.

O clube, porém, não queria pagar os salários equivalentes ao último ano de contrato. "Quando Florentino Pérez soube do acordo com a CBF, se negou a pagar a multa. No melhor dos casos, aceitaria liberar Ancelotti de graça", afirmou o jornal.

O time merengue se irritou por ser apontado com o "grande culpado" pelo "não" de Ancelotti ao Brasil, já que não colocou nenhum impeditivo à negociação.