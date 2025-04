Casão: Ednaldo teve Jesus na mão, mas se deu mal com Ancelotti por orgulho

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues já poderia ter contratado Jorge Jesus para a seleção brasileira, mas se deu mal de novo com Carlo Ancelotti por causa do próprio orgulho, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Em relação ao Ancelotti, a CBF já deveria ter desistido há muito tempo, já deveria ter ido para outro caminho, só que o orgulho do Ednaldo é muito grande, a falta de humildade dele é muito grande, então ele quis bancar, ele quis mostrar para todo mundo.

Ele quis porque quis por ele, não pelo melhor da seleção brasileira, não pelo mais seguro, não pelo mais certo, mas por ele.

Casagrande

Na visão do colunista, a seleção brasileira só está sem treinador a pouco mais de um ano da Copa do Mundo por causa do orgulho ferido e do excesso de poder de Ednaldo.

Para Casagrande, Jorge Jesus é a bola da vez na seleção.

O Jorge Jesus deu a mão e quando ele viu que o Real caiu na Champions, ele se virou e foi para o Ancelotti sem motivo algum.

O Jorge Jesus é um excelente treinador, está louco para treinar a seleção brasileira, estava caminhando para isso e o Ednaldo largou para ir no outro por causa dele, porque ele está querendo. Não é o Brasil, não é a seleção brasileira, tudo fica em segundo plano para o Ednaldo, o primeiro plano é ele.

Ele é o centro das atenções. Então, ele quer o Ancelotti e foi atrás do Ancelotti até agora, e nós estamos perdendo tempo. Falta um ano para a Copa do Mundo e estamos sem treinador por causa disso -- do orgulho do Ednaldo, do excesso de poder que ele mesmo se deu.

Casagrande

