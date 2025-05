Cano sofre entorse no joelho e vira desfalque no Fluminense até o Mundial de Clubes

O Fluminense terá um importante desfalque para as próximas partidas: Germán Cano. O atacante argentino sofreu uma lesão no joelho esquerdo logo aos seis minutos do primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, e ficará afastado dos gramados por até seis semanas.

Após exames de imagem realizados nesta quarta-feira, foi constatada uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O tratamento será conservador, ou seja, sem necessidade de cirurgia. O jogador já iniciou o processo de recuperação no CT Carlos Castilho com sessões de fisioterapia.

A expectativa do departamento médico é que Cano esteja de volta em tempo para disputar o Mundial de Clubes, onde o Fluminense estreia no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund. O clube monitora a evolução do atleta e prevê novo exame nas próximas semanas. O argentino é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras, com 14 bolas na rede em 23 confrontos.

Cano levou a pior em uma dividida com o zagueiro Lucas Rocha. Após um cruzamento de Keno, os dois pularam para disputar a bola, e o defensor caiu com parte do corpo sobre o joelho do atacante tricolor. O camisa 14 precisou de atendimento médico ainda no gramado e foi substituído por Everaldo, deixando o campo de maca.

Durante o período de recuperação, Cano deve perder ao menos oito partidas, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana: Sport, San José, Atlético-MG, Unión Española, Juventude, Aparecidense (volta), Vasco e Once Caldas.

Confira a nota oficial do Fluminense:

"O atacante Germán Cano foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta já iniciou tratamento, que será conservador sem necessidade de cirurgia, no CT Carlos Castilho.

Excelente recuperação, ídolo."