Brasileira de 14 anos é campeã mundial sub-17 no levantamento de peso; veja

Do UOL, em São Paulo

Isanelly Cristina, de apenas 14 anos, cravou seu nome na história do esporte brasileiro com título e recorde conquistados nesta quarta-feira (assista abaixo).

O que aconteceu

A jovem faturou o campeonato mundial sub-17 do levantamento de peso na categoria até 40kg feminina. O evento ocorre em Lima, no Peru.

De quebra, Isanelly bateu o recorde mundial do arremesso ao levantar 77kg. No ano passado, ela já havia alcançado a marca durante o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos Sub-17.

Além disso, a brasileira conquistou o bronze do arranco (57kg) e ouro no total (134kg), colocando a cereja no bolo de um desempenho histórico.

Jyoshna Sabar, da Indía, ficou com a prata no arremesso (72kg) e Althea Bacaro (Filipinhas) conquistou o bronze (72kg). No total, Althea foi prata (130kg), e Jyoshna ficou em terceiro (128kg).

Estou muito feliz, não imaginava que seria uma experiência tão boa. Adorei a estrutura do lugar, é tudo muito bonito. Tenho que agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui. Agora é só comemorar. Estou muito feliz com o recorde. Eu tinha pensamentos [sobre meu desempenho], mas não esperava Isanelly Cristina

Assista ao momento