Botafogo abre boa vantagem contra o Capital, mas Savarino sai machucado

O Botafogo fez o seu papel de mandante e goleou o Capital-DF por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O confronto marcou o primeiro duelo entre as equipes na terceira fase da Copa do Brasil.

Alex Telles e Igor Jesus marcaram de pênalti, enquanto Arthur e Rwan completaram a goleada com a bola rolando.



O Glorioso levou um susto com Savarino, que entrou aos 19 minutos do segundo tempo, mas precisou sair após sentir a coxa direita. Como o time carioca já havia feito todas as substituições, terminou a partida com um jogador a menos em campo.



Renato Paiva escalou uma equipe mista para enfrentar o time de Brasília, poupando até o goleiro Jhon. O Capital teve dificuldades com a pressão e a intensa posse de bola do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, mesmo jogando contra um time quase todo reserva.



As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 22, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Como foi o jogo

O Botafogo foi mais incisivo durante o jogo, dominou a posse de bola e finalizou mais vezes ao gol. O time carioca abriu o placar com o lateral Alex Telles, que converteu um pênalti. O Fogão ainda tentou pressionar mais o gol adversário, mas não conseguiu furar a defesa e acabou diminuindo o ritmo. O Capital assustou com uma bola na trave após cruzamento, mas não conseguiu criar outras oportunidades. O zagueiro Barboza também causou preocupação ao sair ainda na primeira etapa.



A segunda etapa começou com o Glorioso pressionando o time de Brasília, mas sem criar grandes oportunidades claras. O árbitro chegou a marcar uma penalidade a favor do time carioca, mas voltou atrás após revisão no VAR. O Botafogo ganhou novo fôlego após as mudanças feitas pelo técnico Renato Paiva e abriu o placar na etapa final com mais uma penalidade, desta vez convertida por Igor Jesus. Na sequência, Arthur ampliou de cabeça e Rwan marcou após bola sobrada.



Artur tenta sair da marcação durante Botafogo x Capital, jogo da Copa do Brasil Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Gols e destaques

Começo agitado. Logo aos 7 minutos, o Botafogo partiu para cima do Capital e criou perigo em dois lances seguidos. Primeiro, Rwan cabeceou e a bola sobrou no ataque. Em seguida, Jeffinho arriscou um chute de fora da área. O goleiro Reynaldo fez boas defesas em ambos os lances.



Pênalti para o Botafogo. Após avanço em velocidade, Rwan invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro do Capital. Na cobrança, Alex Telles bateu rasteiro e com força no canto esquerdo, sem chances de defesa.



O Capital apareceu. O time de Brasília criou uma boa oportunidade após cruzamento de Felipe Guedes, da esquerda aos 26 minutos. A bola passou sem tocar em ninguém, bateu na trave e levou perigo ao goleiro Léo Linck.



Quase o empate. O Botafogo seguiu pressionando, mas quem teve a grande oportunidade no segundo tempo foi o Capital. Após uma bola sobrando dentro da área, o camisa 10, Matheus Anjos, bateu forte, mas a bola passou por cima do gol.



VAR em ação. O volante Alan apareceu dentro da área e tentou o cruzamento, mas a bola bateu na mão de Felipe Guedes. O árbitro Lucas Casagrande chegou a marcar pênalti em campo, mas, após revisão no VAR, anulou a decisão aos 17 minutos do segundo tempo.



Mais um de pênalti. Após rebote do goleiro Reynaldo, o atacante Arthur apareceu na área e soltou uma bomba de perna esquerda. A bola bateu na mão de Richardson, e o árbitro assinalou a penalidade. Igor Jesus cobrou e ampliou o placar.



Dessa vez com bola rolando. Aos 31 minutos do segundo tempo, foi a vez de Arthur deixar o dele. Após um belo passe de Cuiabano, o atacante apareceu livre na pequena área e marcou de cabeça o terceiro gol do Glorioso.



4 a 0. Após um bate-rebate dentro da área, a zaga do Capital não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Rwan, que completou para o gol e garantiu a goleada do Botafogo.

Ficha técnica - Botafogo 4 x 0 Capital

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Data e Hora: 30 de abril de 2025, às 19h (Horário de Brasília)

Competição: ida da 3º fase da Copa do Brasil

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos:Gregore (BOT), Varão (CAP).

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 11'/1ºT - Alex Telles(BOT); 28/2ºT - Igor Jesus (BOT), 30/2ºT - Arthur (BOT); 44/2°T - Rwan (BOT).



Botafogo: Léo Linck, Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza (David Ricardo), Alex Telles (Cuiabano), Gregore, Allan (Patrick de Paula), Artur, Jeffinho (Savarino), Rwan Cruz, Mastriani (Igor Jesus). Técnico: Renato Paiva.



Capital: Reynaldo, Lucas Oliveira,Richardson, Pedro Romano (Maycon Lucas), Felipe Guedes, Mattheus Silva, Lenon (ViniciusBaracioli), Rodriguinho (Rikelmi), Mateusão (Quarcoo), Matheus Anjos (Falcão), Erick Varão. Técnico: Roberto Fernandes.