Botafogo-PB x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo estreia na competição na noite desta quinta-feira. Diante do Botafogo-PB, o Rubro-Negro entra na competição na terceira fase. A equipe nordestina negociou o mando de campo e o confronto de ida será no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: O duelo entre Botafogo-PB e Flamengo terá transmissão ao vivo da plataforma Amazon Prime Video (Streaming).

Líder do Brasileirão, o Flamengo chega embalado para defender o título de 2024. Entretanto, devido ao desgaste da sequência de jogos em três competições, o time disputa ainda a Libertadores, o técnico Filipe Luís não colocará em campo sua força máxima. Atletas com alta minutagem na temporada, como o goleiro Rossi, o volante Pulgar, o lateral Wesley e o camisa 10 Arrascaeta, que vem de sete jogos como titular, devem ser poupados.

Já do lado do Alvinegro da estrela vermelha, o técnico Antônio Carlos Zago deve escalar o que tem de melhor. O Botafogo ainda não deslanchou na Série C do Brasileiro e aparece em sétimo lugar na tabela de classificação, com uma vitória e dois empates.

A última vez que Flamengo e Botafogo-PB se enfrentaram foi na primeira fase da Copa do Brasil de 2003. No confronto, que teve o Alvinegro como mandante, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1. Em cinco jogos oficiais entre as duas equipes, o Flamengo venceu três, houve um empate e uma vitória do Botafogo, que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1980, em pleno Maracanã.

Para chegar à terceira fase, o Botafogo eliminou a Portuguesa-SP nos pênaltis, em São Paulo, e goleou em casa o Concórdia-SC.

BOTAFOGO-PB X FLAMENGO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)



Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro, Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Thallyson, JP Iseppe, Gabriel Honório; Rafinha, Rodrigo Alves e Denilson



Técnico: Antônio Carlos Zago

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araujo, De La Cruz, Gerson; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luis