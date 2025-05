Botafogo goleia Capital-DF e encaminha ida às oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo deu grande passo para seguir na Copa do Brasil. Os alvinegros golearam por 4 a 0 o Capital-DF, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, no duelo de ida pela terceira fase.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com Alex Telles, de pênalti. Em mais uma penalidade, no segundo tempo, Igor Jesus ampliou para os donos da casa. Artur e Rwan Cruz ainda marcaram para os cariocas.

O confronto de volta entre as equipes será no dia 22 de maio, no Mané Garrincha. O Botafogo pode perder por três gols de diferença que mesmo assim vai avançar na Copa do Brasil. Para o Capital, apenas uma goleada por cinco ou mais gols serve para se classificar.

O Botafogo começou a partida pressionando o Capital. Os donos da casa criaram a primeira chance aos sete minutos. Rwan Cruz aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para grande defesa de Reynaldo. Em seguida, Jeffinho arriscou de fora da área e parou no goleiro.

De tanto insistir, os cariocas chegaram ao gol aos 11 minutos. Rwan Cruz foi derrubado por Reynaldo na área e o árbitro marcou pênalti. Alex Telles cobrou com categoria para abrir o placar no Nilton Santos.

O Capital foi obrigado a avançar após o revés. Os visitantes finalizaram pela primeira vez aos 14 minutos, com Lenon. Depois, Felipe Guedes tentou o cruzamento e acabou acertando a trave de Léo Linck.

O susto fez o Botafogo voltar a controlar o jogo. Os alvinegros chegaram ao ataque em algumas oportunidades, mas pouco incomodou o Capital. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem mínima até o intervalo.

No segundo tempo, o duelo voltou movimentado. O Capital assustou em chute de Quarcoo. Já o Botafogo respondeu com Artur. Os visitantes quase empataram aos 12 minutos. Matheus Anjos recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão.

O Botafogo chegou a ter mais um pênalti marcado pelo árbitro. No entanto, a penalidade foi anulada após chamada do VAR. Só que aos 28 minutos, os cariocas chegaram ao gol em mais um pênalti. Desta vez, Igor Jesus cobrou sem chance para o goleiro.

Os donos da casa aproveitaram o bom momento e marcaram o terceiro aos 30 minutos. Em boa jogada, Artur aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O Botafogo quase chegou ao quarto gol em seguida. Patrick de Paula arriscou da entrada da área e viu a bola ir perto da trave. Só que os alvinegros acabaram tendo que terminar a partida com um jogador a menos. Isso porque Savarino sentiu uma lesão e teve que deixar o campo. O técnico Renato Paiva já havia feito as cinco substituições.

Na parte final, o Capital se aventurou no ataque buscando diminuir o prejuízo. Os visitantes criaram algumas boas situações. No entanto, quem marcou foi o Botafogo, aos 44 minutos. Após bate e rebate, a bola sobrou para Rwan Cruz mandar para a rede e decretar a goleada alvinegra na partida.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 4 X 0 CAPITAL-DF

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 30 de abril de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Cartões amarelos: Gregore (Botafogo); Erick Varão (Capital)

Gols: Alex Telles, aos 11min do primeiro tempo; Igor Jesus, aos 28min do segundo tempo; Artur, aos 30min do segundo tempo; Rwan Cruz, aos 44min do segundo tempo (Botafogo)

BOTAFOGO: Jhon, Mateo Ponte, Alexander Barboza (David Ricardo), Danilo Barbosa e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Allan (Patrick de Paula); Mastriani (Igor Jesus), Jeffinho (Savarino), Artur e Rwan Cruz



Técnico: Renato Paiva

CAPITAL-DF: Reynaldo, Lucas Oliveira, Richardson, Pedro Romano (Maycon) e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho (Rikelmi), Erick Varão e Matheus Anjos (Falcão); Lenon (Vinícius) e Mateusão (Quarcoo)



Técnico: Roberto Fernandes