Bolada e vigília na padaria: os bastidores da invasão do CT do Santos

Os bastidores da invasão do CT do Santos na última segunda-feira (28) foram contados por Lucas Musetti na Live do Clube.

Foram agressivos, mas não bateram em ninguém. Tem dedo na cara, teve uma bolada. Tem um torcedor que chega mais emocionado e dá um chutão na bola. [...]

O Santos tem duas avenidas em volta do CT Rei Pelé, Francisco Manoel, que é por onde os jogadores entram para o hotel e o estacionamento; e a Rangel Pestana, que é o acesso ao campo da base e ao campo da imprensa.

O portão da imprensa é pequeno, dificilmente conseguiria invadir por ali. Só é usado quando tem treino aberto. O portão da base é maior, onde passam carros. E é mais movimentado: tem jogo do sub-15, do sub-17, familiar entra. O portão não estava escancarado e os torcedores entraram.

O portão estava encostado e, cada vez que um carro chegava, o cara abria. Os torcedores organizados estavam na padaria na esquina. Quando abriram o portão, quatro ou cinco entraram, seguraram o portão e deram o sinal. Mais de cem torcedores organizados entraram. E o começo assustou. Os dirigentes não tinham sido avisados. [...] Os torcedores entraram correndo com fogos de artifício.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.