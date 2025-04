BID da CBF publica contrato de Payet com Vasco até julho

Nesta quarta-feira, o meia francês do Vasco, Dimitri Payet, de 38 anos, teve seu contrato prorrogado até julho de 2025 no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo com a equipe cruzmaltina tinha, inicialmente, validade até o dia 4 de maio.

Foto: Divulgação





O clube prorrogou o acordo com Payet até 31 de julho de 2025 ao ativar uma cláusula de extensão por questões burocráticas envolvendo o passaporte do jogador.



A renovação com o jogador é improvável. O Vasco não demonstrou interesse em continuar com Payet até o final da temporada e ele deve deixar o clube na janela de transferências do verão europeu. O clube ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador.

Contratado em agosto de 2023, vindo do Olympique Marseille, o meia francês não atendeu às expectativas do Vasco e teve passagem marcada por instabilidade. O jogador não se firmou como um titular, atuou em 75 partidas, marcou sete gols e serviu 13 assistências.

O Vasco enfrentará o Operário-PR nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada em Ponta Grossa, às 16h (de Brasília).