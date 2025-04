Barcelona e Inter empatam em jogo de golaços e azar de goleiro na Champions

Barcelona e Inter de Milão fizeram jogo frenético e empataram por 3 a 3, na Espanha, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

O primeiro tempo teve quatro gols. A Inter de Milão abriu 2 a 0 com golaços de Thuram e Dumfries, que marcaram de letra e voleio, respectivamente. O empate veio ainda na etapa inicial — Yamal dimuniu em jogadaça, e Ferrán Torres igualou tudo.

Azar do goleiro marcou o segundo tempo. A Inter voltou a ficar à frente, com Dumfries, mas o Barcelona empatou na sequência — Raphinha chutou no travessão, Sommer deu azar e viu ela bater nas suas costas antes de entrar.

O vencedor do jogo da volta vai à final. Se houver novo empate, a decisão do finalista irá para a prorrogação. Se o empate persistir, o vencedor será definido nos pênaltis.

O jogo de volta será realizado na próxima terça-feira, no Giuseppe Meazza, na Itália. As equipes entram em campo às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi frenético. A Inter começou com tudo e abriu o placar com apenas 30 segundos — Marcus Thuram marcou um golaço de letra. Abatido pelo susto no início, o Barcelona ainda viu os italianos ampliarem com Dumfries, de voleio, em mais uma subida da Inter. A reação começou a partir do momento em que Yamal passou a ser mais acionado. A joia deu fôlego ao ataque catalão quando recebeu a bola e diminuiu a vantagem dos visitantes no terceiro golaço da noite. A pressão seguiu e o empate veio com Ferrán Torres. Os 47 minutos da primeira etapa foram de um jogaço no Estádio Olímpico.

Lamine Yamal em ação durante Barcelona x Inter de Milão, semifinal da Champions League Imagem: REUTERS/Albert Gea

O que era morno, ficou frenético também no segundo tempo. A etapa final começou sem muitas emoções, mas ganhou contornos dramáticos em sua metade. Dumfries fez mais um, recolocou a Inter em vantagem, porém a festa durou pouco — Raphinha teve sorte, enquanto Sommer deu azar em chutaço de longe. Com tudo igual mais uma vez, as equipes tiveram chances claras, mas nenhuma conseguiu sair vitoriosa.

Lances importantes e gols

Thuram faz golaço com 30 segundos: 1 a 0. Dumfries recebeu bola na direita e cruzou na área. Marcus Thuram aproveitou escorregão de Martínez e tocou de letra para abrir o placar.

Thuram finaliza para marcar para a Inter de Milão contra o Barcelona na Champions Imagem: David Ramos/Getty Images

Triscou a trave. Yamal encontrou Ferrán Torres dentro da área. O camisa 7 dominou e bateu firme. A bola passou muito perto da trave esquerda de Sommer.

Dumfries amplia de voleio: 2 a 0. Após cobrança de escanteio, Acerbi cabeceou de leve, e a bola sobrou para Dumfries na pequena área. O holandês emendou um voleio e estufou as redes do Barcelona.

Dumfries finaliza para marcar para a Inter de Milão contra o Barcelona na Champions Imagem: LLUIS GENE/AFP

Yamal recoloca o Barcelona no jogo: 2 a 1. A joia do Barcelona recebeu pela direita, levou um encontrão de Thuram, se manteve de pé, arrancou, deixou Mkhitaryan para trás e bateu colocado. Ela beijou a trave e entrou.

Sommer espalma. Dani Olmo teve espaço na entrada da área e finalizou colocado. Sommer caiu no canto esquerdo baixo e espalmou.

Na trave. Em nova jogadaça, Yamal colocou Dimarco para dançar, deixou o italiano no chão e, mesmo sem ângulo, soltou o pé. A bola explodiu no travessão e saiu.

Ferrán Torres empata: 2 a 2. Pedri cruzou na área, Raphinha apareceu na segunda trave e ajeitou de cabeça para o meio. Ferrán Torres apareceu sozinho para completar para as redes e deixar tudo igual.

Raphinha e Ferrán Torres comemoram gol marcado pelo Barcelona contra a Inter de Milão na Champions Imagem: Nacho Doce/REUTERS

Pegou mal! A Inter voltou atacando no segundo tempo e quase fez o terceiro. Bisseck avançou pela direita e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Dimarco, na segunda trave. O italiano tentou soltou o pé, mas pegou mal na bola e perdeu chance clara.

Dumfries fez mais um: 3 a 2. A bola parada foi aliada da Inter. Após batida de escanteio, Dumfries subiu no meio da defesa do Barcelona, aproveitou indecisão de Szczesny e recolocou os italianos na frente.

Sommer dá azar e faz "golaço" contra: 3 a 3. O troco veio na mesma moeda. O Barcelona teve escanteio, e a bola foi rolada para Yamal. O espanhol fez corta-luz e deixou Raphinha com espaço para soltar a bomba da entrada da área. A bola explodiu no travessão, voltou nas costas de Sommer e entrou.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra a Inter de Milão na Champions Imagem: Albert Gea/REUTERS

Não valeu! A Inter chegou ao quarto gol com Mkhitaryan, mas ele foi anulado. O armênio recebeu passe de Dumfries e completou para as redes. O camisa 22, no entanto, estava impedido.

No travessão. Yamal recebeu de Ferrán Torres e tentou cruzamento. Ele pegou torto, mas viu a bola subir, encobrir Sommer e bater no travessão.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 3 x 3 INTER DE MILÃO

Data e horário: 30 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da semifinal da Champions League

Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Gols: Thuram (1'/1°T), Dumfries (20'/1°T), Yamal (23'/1°T), Ferrán Torres (37'/1°T), Dumfries (18'/2°T), Sommer (contra, 19'/2°T)

Cartões amarelos: Calhanoglu (INT), Cubarsí (BAR)

Barcelona: Szczesny; Koundé (Eric García), Cubarsí (Christensen), Iñigo Martínez e Martín (Ronald Araújo); De Jong, Pedri (Gavi) e Dani Olmo (Fermín López); Raphinha, Yamal e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Calhanoglu (Frattesi), Mkhitaryan e Dimarco (Carlos Augusto); Thuram (Zielinski) e Lautaro Martínez (Taremi). Técnico: Simone Inzaghi