Bahia bate Paysandu e sai em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, o Bahia visitou o Paysandu no Curuzú e venceu por 1 a 0. Cauly foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Bahia leva vantagem de um gol no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto às oitavas de final da competição. Em caso de derrota por um tento, a decisão vai para os pênaltis. O classificado aguardará outro sorteio para descobrir quem enfrentará na próxima fase.

O Bahia retorna aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Botafogo, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, mas às 20h30, o Maracanã recebe o Iguatu, pela terceira rodada da Série D.

O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo Bahia, aos 42 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela direita, Ademir recebeu na área, foi derrubado por PK e o árbitro assinalou penalidade máxima. Cauly, então, assumiu a responsabilidade e bateu firme para marcar.

Aos 44 minutos da segunda etapa, o Bahia aumentou a diferença com Acevedo. No entanto, foi identificado impedimento do atleta na jogada pelo VAR e o tento foi anulado.